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獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭 市府證實：疑因颱風大浪襲擊

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獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭市府證實 疑颱風大浪襲擊成追憶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供
八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，因外觀很像海豹吸引很多人拍照，後來也成網紅熱門景點，一度提報為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。日前卻發現「斷頭」，現場觀察頭部確已全部斷裂消失，只剩身體的基座被留著海浪不斷拍打。有民眾拍下斷頭照貼網，基市府證實已斷頭，指近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成。民眾都相當震驚、惋惜。

八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上，特別的是，退潮才會現身，並非隨時都可看到，每天都只有退潮時才看得到，其他時間多被海浪淹蓋住。近年成探索秘境爆紅，吸引許多民眾前往探訪。海豹岩和野柳地質公園知名的女王頭一樣同屬大寮層，附近的大坪海岸生態豐富。

海豹岩近10年被發現後，成為網紅景點，但不時有人爬上去合影，重壓岩體讓人憂心造成損壞。基隆鳥會2018年申請提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。市府在2022年有成立審議委員會，由專家學者的審查，透過法定程序進行相關處置。

據保育人士說，海豹岩頸部細窄、岩質風化脆弱，原有有一道很深裂痕，有可能長期受到海浪侵蝕與大自然風化影響，但斷裂原因是自然崩落或其他原因未還無法了解。

海豹岩當初是怎麼被發現的？已故基隆鳥會前理事長沈錦豐曾揭秘說，當年是鳥友為了拍攝停在岩壁上的黑鳶意外發現海豹，神奇黑鳶引路讓他們發現「海豹岩」，是大自然傑作。

海豹岩區域與野柳、和平島公園同屬於大寮層，海豹岩頂部結核部分較下方底座的砂岩硬，經歷大自然侵蝕作用，巧妙形成宛如海豹臥在礁石的特殊形狀，栩栩如生。

八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供
八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供

八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供
八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上。圖／基隆鳥會提供

八斗子大坪海岸海豹岩，退潮才會現身，並非隨時都可看到，其他時間多被海浪蓋住。記者游明煌／攝影
八斗子大坪海岸海豹岩，退潮才會現身，並非隨時都可看到，其他時間多被海浪蓋住。記者游明煌／攝影

八斗子大坪海岸海豹岩，退潮才會現身，並非隨時都可看到，其他時間多被海浪蓋住。記者游明煌／攝影
八斗子大坪海岸海豹岩，退潮才會現身，並非隨時都可看到，其他時間多被海浪蓋住。記者游明煌／攝影

基隆 八斗子 海豹岩 女王頭

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