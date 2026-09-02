快訊

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭 市府證實：疑因颱風大浪襲擊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

北半球6颱共存 賈新興：沙德爾朝海峽再轉廣東登陸、科羅旺周末襲沖繩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風路徑潛勢圖。圖／取自賈新興臉書
沙德爾颱風路徑潛勢圖。圖／取自賈新興臉書

聖嬰現象發展中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，北半球6颱共存，聖嬰發展助陣。沙德爾朝台灣海峽進逼，轉向廣東汕頭登陸。周日起，偏東北風，北台涼雨增、南部雨減。

其中在太平洋地區有2個颱風，為輕颱沙德爾、輕颱科羅旺。賈新興說，沙德爾颱風有朝台灣海峽方向移動，並轉向廣東汕頭一帶登陸的趨勢 。科羅旺颱風周六至周日影響琉球群島，不影響台灣。

近期天氣趨勢，他說，明天，除桃園及雙北有零星短暫雨，其它地區有陣雨。周五，嘉義以北及宜花東有陣雨，午後除屏東有零星短暫雨，其它地區有局部短暫陣雨。周六，彰化以南及新竹以北有局部短暫雨，午後南投以南及花東有局部短暫陣雨。周日起受低壓帶偏東北風影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼。周日，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周一，北北基宜有零星短暫雨，午後宜花東有零星短暫陣雨。下周二，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台中以北及宜花有局部短暫陣雨。下周三，台中以北及宜蘭有局部短暫雨，午後彰化以北、屏東及花東轉有局部短暫雨。下周四，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、苗栗以北、高屏及宜花東有局部短暫雨。下周五，宜花東有零星短暫雨，午後新竹以南山區、雲林以南及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，新竹以北及宜蘭早晚稍涼，薄外套及雨具。南部周日起降雨減，注意環境衛生。目前仍在颱風季，關注颱風最新資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

北半球6颱共存。圖／取自賈新興臉書
北半球6颱共存。圖／取自賈新興臉書

沖繩 海峽 沙德爾颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙德爾復活！賈新興：朝台灣海峽移動 周六前高屏花東防大雨

雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

沙德爾外圍環流影響全台溼答答 台東今防豪雨 周五雨區轉移北部+宜蘭

颱風沙德爾明北轉！海警機會降低…台東2日防豪雨

相關新聞

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭市府證實 疑颱風大浪襲擊成追憶

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，因外觀很像海豹吸引很多人拍照，後來也成網紅熱門景點，一度提報為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。日前卻發現「斷頭」，現場觀察頭部確已全部斷裂消失，只剩身體的基座被留著海浪不斷拍打。有民眾拍下斷頭照貼網，基市府證實已斷頭，指近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成。民眾都相當震驚、惋惜。

女王頭最新頸圍剩116公分…象鼻岩3年前斷鼻 大自然風化無情頻催

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」疑長期遭大浪拍打侵蝕斷頭，讓東北角位新北市的象鼻岩及北海岸野柳女王頭再受關注，象鼻岩的象鼻在2023年10月因大浪斷裂沒入海中，女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分，目前剩116公分，也讓人憂心「還能撐多久」。

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風已經來到東沙島附近海域，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，速度開始減慢，預估未來將逐漸往北偏轉，朝向廣東東部沿岸靠近。明天接近廣東沿岸，後續可能登陸，或沿著廣東近海轉向西北西到偏西方向移動，接近港澳地區。

北半球6颱共存 賈新興：沙德爾朝海峽再轉廣東登陸、科羅旺周末襲沖繩

聖嬰現象發展中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，北半球6颱共存，聖嬰發展助陣。沙德爾朝台灣海峽進逼，轉向廣東汕頭登陸。周日起，偏東北風，北台涼雨增、南部雨減。

1張圖看全台8月累積雨量 南部紫到發黑 粉專：相當少見

西南風水氣狂灌，南部雨勢下不停。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓渦旋頻擾，西南風持續輸送大量水氣，8月的南部幾乎就是雨、雨、還是雨。好不容易停一下，沒多久又開始下，累積雨量相當驚人。屏東山區多處測站累積雨量突破1800毫米，其中，大漢山更超過2500毫米。

「公主」為何不來？業者分析4隱憂

「公主郵輪」宣布全面退出深耕十三年的台灣市場，甚至連亞太佈局都縮編到僅剩新加坡及日本。專家分析，台灣郵輪市場看似熱絡，但本質問題不少，包含旅客消費習慣不符郵輪公司期待、法規制度嚴格、航線過度集中及定價高昂等四大隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。