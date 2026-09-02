北半球6颱共存 賈新興：沙德爾朝海峽再轉廣東登陸、科羅旺周末襲沖繩

聖嬰現象發展中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，北半球6颱共存，聖嬰發展助陣。沙德爾朝台灣海峽進逼，轉向廣東汕頭登陸。周日起，偏東北風，北台涼雨增、南部雨減。

其中在太平洋地區有2個颱風，為輕颱沙德爾、輕颱科羅旺。賈新興說，沙德爾颱風有朝台灣海峽方向移動，並轉向廣東汕頭一帶登陸的趨勢 。科羅旺颱風周六至周日影響琉球群島，不影響台灣。

近期天氣趨勢，他說，明天，除桃園及雙北有零星短暫雨，其它地區有陣雨。周五，嘉義以北及宜花東有陣雨，午後除屏東有零星短暫雨，其它地區有局部短暫陣雨。周六，彰化以南及新竹以北有局部短暫雨，午後南投以南及花東有局部短暫陣雨。周日起受低壓帶偏東北風影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼。周日，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周一，北北基宜有零星短暫雨，午後宜花東有零星短暫陣雨。下周二，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台中以北及宜花有局部短暫陣雨。下周三，台中以北及宜蘭有局部短暫雨，午後彰化以北、屏東及花東轉有局部短暫雨。下周四，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、苗栗以北、高屏及宜花東有局部短暫雨。下周五，宜花東有零星短暫雨，午後新竹以南山區、雲林以南及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，新竹以北及宜蘭早晚稍涼，薄外套及雨具。南部周日起降雨減，注意環境衛生。目前仍在颱風季，關注颱風最新資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。