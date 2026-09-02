林鐵限定藍莓乖乖 百年蒸汽火車燃煤化身聯名主角 只有這些地方買得到

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）攜手國民零食品牌「乖乖」，以林鐵最具代表性的蒸汽火車為靈感，推出限定「藍莓優格米乖乖」。百年蒸汽火車Shay21號化身聯名主角，「藍莓」乖乖延續「燃煤」記憶。

此次聯名口味為什麼是「藍莓」？林鐵及文資處說，答案就藏在蒸汽火車的上山動力裡。1912年製造的Shay21號蒸汽火車，是阿里山林鐵第1輛28噸蒸汽火車，曾運載木材、農產、郵件與旅客，串起阿里山與嘉義的產業及生活往來，也一路見證嘉義「木都」、「畫都」的發展軌跡。2024年百年Shay21號重返林鐵，歷經修復並延續燃煤動力系統，以動態保存之姿再現蒸汽時代風華。

「乖乖」不只是熟悉的國民零食，林鐵及文資處表示，也因象徵機械設備穩定運作、諸事順利的「乖乖文化」，成為台灣人熟悉的生活記憶。本次聯名從Shay21號蒸汽火車的燃煤動力汲取創意，推出限定「藍莓優格米乖乖」，以酸甜風味轉化百年蒸汽火車的歷史記憶，並寄寓「乖乖運行、平安抵達」的美好祝福。

阿里山林鐵×乖乖限定聯名「藍莓優格米乖乖」，全台限量生產2100箱，共2萬5200包，每包售價45元，即日起可至林鐵嘉義北門車站、阿里山車站1F旅客服務中心購買。另萬家福、7-11統一超商（南投、雲林、嘉義、台南地區門市）、屏東勝利星村乖乖故事館等通路，陸續上架販售。商品數量依通路門市庫存為準，更多產品資訊及販售據點，至林鐵及文資處官網（https://afrch.forest.gov.tw/AllNews）查詢。

林鐵及文資處王昭堡處長表示，林鐵累積的不只是百年鐵道歷史，更蘊藏豐富的文化與品牌價值，期待透過品牌授權，攜手不同領域的民間企業，從列車、車站到阿里山沿線山林與人文故事汲取創意，共同開發更多元的商品與合作模式，讓百年林鐵走進大眾生活、創造品牌新價值。

阿里山林鐵×乖乖限定聯名「藍莓優格米乖乖」，百年蒸汽火車Shay21號化身聯名主角，「藍莓」乖乖延續「燃煤」記憶。圖／林業及自然保育署提供