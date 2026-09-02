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沙德爾颱風有3種可能路徑 專家：不向命運低頭的戰士 估再活5天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
沙德爾颱風後續的運動路徑相當複雜，且各家模式看法分歧。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
沙德爾颱風後續的運動路徑相當複雜，且各家模式看法分歧。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

沙德爾颱風昨天神奇「復活」，根據中央氣象署最新颱風消息，輕颱沙德爾今天凌晨2時的中心位置在東沙島西北方70公里之處（鵝鑾鼻西方480公里之處）以每小時6公里速度，向東北轉北進行，氣象署提醒在東沙島附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

沙德爾颱風後續的運動路徑相當複雜，且各家模式看法分歧。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，有預報顯示，將在海峽南部打轉、滯留，甚至回馬槍（JMA為代表）。也有預報，最後還是會重新登陸大陸廣東陸地（ECMWF為代表）。也有預報會向東走巴士海峽這條路徑（AI GEFS為代表）。

林得恩說，顯示原本導引的環境駛流場並不清楚，對於沙德爾未來的動向趨勢，仍是存在相當大的變數。至於它補血後的生命長度，普遍看法均會再維持個3至5天左右。

南部的雨何時會停？他說，當然是大低壓帶遠離台灣時，初步評估，周日以後機會較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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