今天全台慎防強對流突襲 吳德榮：雙颱環伺不侵台 最快周日才放晴

今晨台南、南部已有降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五，沙德爾颱風及科羅旺颱風在大低壓環流內，增強有限。台灣附近水氣多，時而因西南風的增強，激發強對流，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，以及多日累積的大量降雨而致災。

吳德榮說，今天各地區皆有強對流發展的機率，以東南部、南部機率最高。溫度方面，北部23至35度、中部23至32度、南部23至29度、東部23至33度。

低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。新北市及宜蘭山區已有豪雨發生，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東有局部大雨發生的機率。

關於颱風動態，目前太平洋地區有輕颱沙德爾、輕颱科羅旺。吳德榮表示，2個颱風都處在大低壓環流內，導引氣流多變，因而常有滯留打轉、忽而變向的行徑。根據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖，輕颱沙德爾在廣東海面，向東北移動，逐漸進入東沙島北方海面，有打轉改變方向的現象，直接侵台的機率不高。

至於輕颱科羅旺，吳德榮說，在琉球南方海面打轉後偏西北，行至琉球東方又再轉向東北，對台亦無威脅。2個颱風路徑有很大的不確定性。

他說，周六至下周二，大低壓環流逐漸調整至台灣東方海面，水氣帶南移至巴士海峽，天氣逐漸好轉，周六並未完全穩定，有局部短暫降雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨。周日至下周二轉東北風，大氣穩定，迎風面東北部及北部偶有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。