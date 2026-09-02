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沙德爾外圍環流影響全台溼答答 台東今防豪雨 周五雨區轉移北部+宜蘭

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
輕颱沙德爾在鵝鑾鼻西方480公里之處，向台灣海峽南方前進，今天、明天間接影響台灣附近天氣。圖／取自中央氣象署網站
輕颱沙德爾在鵝鑾鼻西方480公里之處，向台灣海峽南方前進，今天、明天間接影響台灣附近天氣。圖／取自中央氣象署網站

本周低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。新北市及宜蘭山區已有豪雨發生，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東有局部大雨發生的機率。

目前太平洋地區有2個颱風，氣象署說，輕颱沙德爾在東沙島西北方70公里之處（鵝鑾鼻西方480公里之處），以每小時6公里速度，向東北轉北，向台灣海峽南方前進，今天、明天間接影響台灣附近天氣。輕颱科羅旺目前位於台北東方1120公里之處，未來預估偏北方向往琉球附近海面前進，距離台灣較遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，氣象署密切關注各熱帶系統最新動態。

今天受沙德爾颱風外圍環流影響，各地降雨機率高，氣象署說，風向轉為偏南風，台東地區有廣泛持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、花蓮及澎湖、金門亦有局部大雨發生的機率，午後山區亦有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今天中南部及花東地區高溫約28至30度，北部及宜蘭高溫約31至33度，沒下雨時仍高溫悶熱。

颱風外圍環流影響，南部、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖、金門、馬祖地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖有長浪發生的機率。

明天颱風外圍環流影響，西半部及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區不定時有短暫陣雨或雷雨。

周五、周六仍處低壓帶環境，受偏北風影響，降雨區轉往北部及宜蘭地區，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，且雨勢逐漸趨緩。

周日低壓帶內偏北風影響，北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周二水氣漸減，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周三至下周五基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

目前太平洋地區有2個颱風，輕颱沙德爾在鵝鑾鼻西方480公里之處，向台灣海峽南方前進。輕颱科羅旺位於台北東方1120公里之處，未來預估偏北方向往琉球附近海面前進。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有2個颱風，輕颱沙德爾在鵝鑾鼻西方480公里之處，向台灣海峽南方前進。輕颱科羅旺位於台北東方1120公里之處，未來預估偏北方向往琉球附近海面前進。圖／取自中央氣象署網站

本周低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照
本周低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照

豪雨 台東 宜蘭

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