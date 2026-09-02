1張圖看全台8月累積雨量 南部紫到發黑 粉專：相當少見

今晨台南、南部已有降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五，沙德爾颱風及科羅旺颱風在大低壓環流內，增強有限。台灣附近水氣多，時而因西南風的增強，激發強對流，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，以及多日累積的大量降雨而致災。

2026-09-02 05:24