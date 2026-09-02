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1張圖看全台8月累積雨量 南部紫到發黑 粉專：相當少見
西南風水氣狂灌，南部雨勢下不停。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓渦旋頻擾，西南風持續輸送大量水氣，8月的南部幾乎就是雨、雨、還是雨。好不容易停一下，沒多久又開始下，累積雨量相當驚人。屏東山區多處測站累積雨量突破1800毫米，其中，大漢山更超過2500毫米。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，平地冠軍則落在屏東萬丹新庄國小，達1949毫米。都會區冠軍則是高雄左營，也達到1874毫米。整個高雄市區、屏東平地，大多累積1400毫米以上，南台南也普遍有1200毫米以上。這樣大範圍、長時間的高累積雨量，相當少見，下到發霉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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