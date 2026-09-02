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拚藥物韌性 留住藥廠

聯合報／ 記者陳慶安╱台南報導
食藥署與健保署與各大醫學會，盤點應納入優先推動國產自造的藥品清單，從初步盤點增加至約200項。 圖／台灣新醫情圖庫提供
食藥署與健保署與各大醫學會，盤點應納入優先推動國產自造的藥品清單，從初步盤點增加至約200項。 圖／台灣新醫情圖庫提供

據衛福部食藥署統計，截至2025年9月底已有47項藥品公告退出台灣市場，其中包括降血脂、高血壓等三高患者常用的藥物，儘管有替代學名藥可使用，但在超高齡社會下，長期用藥的供應穩定性仍受到大眾關心。

台灣臨床藥學會理事長、奇美醫院藥劑部部長蘇慧真表示，為因應缺藥風險，國家政策已轉向建立長期的藥物韌性，同時必須在藥廠與患者用藥權益間取得平衡，才可讓國人真正受惠。

藥價過低加劇缺藥潮

缺藥潮背後的成因很複雜，近年來地緣政治緊張、國際戰爭局勢不斷，牽動著全球藥品供應鏈的穩定；再加上健保長期調降藥價，都致使藥廠面臨營運成本上升的壓力。蘇慧真直言，「賠本生意沒人做」，如果藥價壓得過低，將導致藥廠成本過大而退出台灣市場，最終受害的仍是無藥可用的病人。

「現在政府也意識到、開始站在藥廠的立場思考了。」蘇慧真解釋，為此食藥署已針對必要藥品清單提供合理藥價保障，讓藥廠有意願繼續留在台灣市場供應。

除了保障藥價外，國家政策也朝向鼓勵台灣國產藥廠自主生產的方向邁進。行政院自2025年起核定，推動為期4年、總經費240億元的「國家藥物韌性整備計畫」，鼓勵自製國產藥品，以強化藥物供應鏈的韌性。

台灣臨床藥學會理事⾧、奇美醫院藥劑部部⾧蘇慧真。 記者陳慶安／攝影
台灣臨床藥學會理事⾧、奇美醫院藥劑部部⾧蘇慧真。 記者陳慶安／攝影

三高藥優先國產自製

蘇慧真透露，目前食藥署、健保署正與各大醫學會積極討論，盤點應納入優先推動國產自製的藥品清單，譬如預防心肌梗塞或中風的三高（高血壓、高血糖、高血脂）藥品，發生感染必須使用的抗生素等，項目也從初步盤點50項增加至約200項，還有待各界凝聚共識。

確保藥物韌性的永續供應，並非一、兩年就能完成的短期應急措施。蘇慧真強調，若要建立台灣藥品供應的長期穩定性，至少須5年以上的長程規畫。

不過，藥物韌性不能只靠政府，個人的健康管理同樣重要。蘇慧真呼籲，若是已經開始吃藥的病友，應規律服藥，減少健保資源浪費的同時，也能延長健康餘命。

韌性 藥物 藥價

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