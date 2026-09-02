一年暴瘦8公斤 當心大腸癌找上身

一名60歲跨國企業高階主管，近一年排便習慣改變、經常腹瀉，卻一直以為是工作壓力及飲食不規律所致，直到同事發現他明顯消瘦，一年掉了8公斤，因為體重急劇減輕，於是安排大腸鏡檢查，竟發現直腸腫瘤，切片確診為「直腸腺癌」。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，這名患者長年因工作往返海外，生活忙碌，三餐多在外面解決。近一年陸續出現腹脹、排便習慣改變及經常腹瀉，始終沒有特別就醫，直到同事察覺他整個人瘦了一圈，短短一年體重減少8公斤，被提醒可能是疾病找上身。

根據國健署最新資料，大腸癌發生人數高居國人十大癌症第2位、死亡人數居第3位。大腸癌早期沒有明顯症狀，若等到身體出現異常才就醫，可能已錯失早期發現時機。但若能在第0至1期發現，5年存活率可達9成以上。

梁程超指出，許多人誤以為大腸直腸癌一定會出現「血便」或劇烈腹痛，其實早期症狀可能相當不典型，包括排便習慣突然改變、持續腹脹、腹瀉與便祕交替、糞便變細、不明原因體重下降、血便或貧血，都可能是腸道發出的警訊。

尤其「排便習慣改變」不能拖，切勿單純視為壓力或腸胃小毛病。梁程超提醒，如果症狀持續2至3周以上，或同時出現體重下降、血便、貧血等狀況，不要只是自行服用腸胃藥。40歲以上、有大腸癌家族史、曾發現腸道瘜肉或具有其他高風險因子者，更應就醫評估，安排大腸鏡檢查。

梁程超說，大腸鏡可直接觀察大腸與直腸黏膜，發現可疑病灶時能同步切片，部分瘜肉也可在檢查時直接切除。

民眾即使日常沒有血便或腹痛，也別忽略身體持續出現的細微改變，「莫名變瘦」不一定是好事，及早找出原因，才能避免把癌症警訊誤當成壓力或腸胃小毛病。

國健署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌家族史者，每2年1次公費定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可多加利用。檢查呈陽性別慌張，不代表一定罹患大腸癌，可能是消化道出血，請務必在三個月內安排大腸鏡檢查，以確認病灶原因。