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長途搭機腳痠走路歪 靜脈曲張惹禍

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
血管內超音波檢查可見髂靜脈受到壓迫狹窄(左)；支架置放後，血管腔恢復正常，改善深層靜脈血流(右)。圖／蔡承根醫師提供
血管內超音波檢查可見髂靜脈受到壓迫狹窄(左)；支架置放後，血管腔恢復正常，改善深層靜脈血流(右)。圖／蔡承根醫師提供

年近70歲的阿姨，一年前到美國探望家人，沒想到十幾個小時的飛行途中，雙腿愈坐愈痠、愈坐愈脹，甚至連臀部都開始疼痛，不斷變換姿勢仍無法改善。以為只是年紀大、久坐造成不舒服，沒想到，回國後症狀愈來愈嚴重。

原本每天都會和朋友散步的她，發現自己能走的距離愈來愈短，雙腿總是沉重痠脹，甚至得拖著腳走路；上下樓梯時，雙腳沒力，只能一階一階慢慢下；每次久坐後起身，還得先站在原地幾十秒，等雙腿恢復力氣才敢往前走。

她走路時身體容易偏向一側，散步時常被朋友提醒：「妳怎麼一直走歪？」她懷疑是膝蓋退化、脊椎壓迫或肌肉出了問題，接受多次復健，也服用止痛及肌肉鬆弛藥物，但始終沒有改善。

直到接受心臟血管外科檢查，才發現她有嚴重靜脈曲張，更合併髂靜脈阻塞，導致下半身靜脈血液回流受阻，長期血液鬱積在雙腿，造成肌肉疲勞、沉重無力，甚至影響步態和平衡。因此，接受髂靜脈微創治療及靜脈曲張手術。

術後不到半年，原本困擾她的長途搭機痠脹感消失了，散步距離大幅增加，久坐後起身不再需要站著等待，上下樓梯恢復順暢，走路也不再偏向一側，整體症狀改善超過九成，重新找回自在活動的生活。

許多人認為靜脈曲張只是腿上浮出青筋、影響外觀，其實真正嚴重的是深層靜脈循環異常。當髂靜脈受到壓迫或阻塞，再加上表淺靜脈逆流，下肢血液回流效率會逐漸下降，不僅容易出現腿部痠脹、沉重、抽筋，也可能因肌肉長期供氧不足與靜脈壓力升高，導致走路距離縮短、久坐起身困難、上下樓梯沒力，甚至步態不穩。

臨床上，許多患者因此輾轉骨科、復健科、神經內科，接受各種治療卻效果有限。如果經常出現久站久坐後雙腿沉重痠脹、走路愈來愈沒力、散步距離明顯縮短、上下樓梯容易軟腳，或接受復健後仍未改善，建議可接受靜脈循環評估，包括下肢靜脈超音波及深層髂靜脈檢查。只要找出問題所在，透過適當的微創治療，許多患者都能重新找回穩定的步態與行走能力。

靜脈曲張 阿姨 久坐

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