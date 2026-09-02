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34歲男重訓後頭痛 竟頸動脈剝離

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
卅四歲王姓男子重訓後中風，中醫大市醫緊急打通血管痊癒，醫療團隊與患者合影。圖／中醫大市立醫院提供
卅四歲王姓男子重訓後中風，中醫大市醫緊急打通血管痊癒，醫療團隊與患者合影。圖／中醫大市立醫院提供

卅四歲王姓男子近兩個月開始重量訓練，期間出現偏頭痛，以為中暑，僅針灸緩解，沒想到兩天後右偏癱中風、無法言語，緊急送至台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營）急救，發現頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞，經過手術取栓並置放支架，術後恢復良好，兩天內行動自如，並康復出院。

中醫大市立醫院神經內科醫師黃銘續說，王男到院後，經救治一度緩解，但隔日再度中風，右側無力、語言困難，神經功能缺損達廿四分，腦血管中心團隊立即啟動中風處置，由神經內科醫師姜信匡聯合麻醉、放射科團隊執行腦血管內機械取栓治療，確認為頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞。

姜信匡指出，王男不但頸動脈剝離阻塞，血栓更向上栓塞，造成遠端的中大腦動脈阻塞，導管推進時頻頻誤入「假腔」，增加治療難度。醫療團隊透過血管攝影反覆確認，才找到血管，成功抽吸出血栓並置放支架，順利恢復腦部血流。

黃銘續提醒，中風並非老年人專利。年輕族中風，恐與心臟疾病、先天性心臟結構異常、凝血功能異常、自體免疫疾病、血管疾病，以及頸動脈或椎動脈剝離等有關。

院方提醒民眾，若突然出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、說話不清或表達困難等症狀，應立即撥打一一九送醫；若運動後出現異常症狀，也應盡早接受醫療評估，把握搶救腦部血流的黃金時間，避免造成永久性失能或後遺症。

頭痛 復健 中風

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