大阪世博外交大使 a-We回台灣

去年於大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，首次返台舉辦「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」，這也是大阪世博台灣展返台展出的第一炮，九月四日起至十一月三日止，在空總國家文化基地登場。園區除了有十七公尺的「巨大a-We」外，還有五款全新演化形態的a-We現身。

文化部表示，除a-We主題特展，系列活動還包括九月每個州末登場的「We TAIWAN」表演團隊匯演，以及十九日的「a-We之夜」，將讓觀眾重溫台灣團隊在大阪文化世博期間演出的精彩與感動。

其中本周末登場的「神降護佑、聲動廟埕」將由「不二擊聲音製造所」及「拚場藝術撞擊」揭開序幕，帶來結合傳統藝陣與現代擊樂的創新演出。曾於大阪當代藝文空間V.S展出的「台灣光譜展」，經在地升級後，十月八日在台南國家美術館開展。

Q彈並充滿韌性的氣泡造型的a-We，在大阪世博期間圈粉無數，一路從大阪出發，先後前往赫爾辛基、紐約及鳳凰城等地交流。如今班師回台，把a-We在旅途中感受的文化經驗，轉化為新的創作起點。其中空總展場外二樓陽台有著擠成一團的「a-We巨型氣球」，原有的穹頂劇場也將化身高達十七公尺的「巨大a-We」，以氣泡般的造型覆蓋建築。

此外，特展有五款全新演化形態的a-We現身，包括能接住情緒的「抱抱」、反彈型的「彈彈」、轉化型的「轉轉」、模糊型的「糊糊」、隱身型的「泡泡」等，象徵台灣人在面對不同環境與壓力時，所展現的多元表情與韌性特質。

設計者方序中也度解密a-We頭上那顆凸起的「包」。他解釋，其實是象徵兩個東西要分開的時候有一點捨不得，有一點點還沒有恢復原狀的樣子，「就像台灣很有彈性、認識了新朋友捨不得離開的樣子」。