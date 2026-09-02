電動自行車租約 需納強制險

不少觀光景點都會有微型電動二輪車出租，卻也頻傳遊客發生事故後才知沒有保險、求償無門。為此，交通部公告修正「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，即日起，業者不僅要為微型電動二輪車須投保強制險，且必須在契約中明示，另也要落實執行租借前的教導義務，違者最高開罰一二○○元罰鍰。

微型電動二輪車自二○二二年起開始納管，需投保強制險，才能掛牌上路，違者可開罰七五○至一五○○元不等，若未投保且肇事，將開罰九千至三萬二千元不等。根據交通部統計，全台微型電動二輪車掛牌約有四十二點七萬輛，不過截至今年五月底，僅卅七點八萬輛有投保強制險。

其中不少景區租賃車業者，雖然出租微型電動二輪車卻未投保，直到遊客發生意外或事故才發現，導致遊客求償無門，衍生許多爭議。

交通部表示，考量微電車已納管、須保強制險，且已有租賃使用情形，因此預告修正自行車租賃定型化契約規範，出租人應揭示已依法投保強制險，並於租借前教導使用者車輛操作方法、應遵守相關道路行駛規定等。違者可依道交條例，開罰租賃業者六百元至一二○○元不等。