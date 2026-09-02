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公主為何不來？業者分析4隱憂

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

「公主郵輪」宣布全面退出深耕十三年的台灣市場，甚至連亞太佈局都縮編到僅剩新加坡及日本。專家分析，台灣郵輪市場看似熱絡，但本質問題不少，包含旅客消費習慣不符郵輪公司期待、法規制度嚴格、航線過度集中及定價高昂等四大隱憂。

郵輪產業發展協會理事長曾俊鵬表示，郵輪公司利潤，極度仰賴船上消費與岸上行程購買率，疫情前公主郵輪分析全球銷售數據就曾發現，亞洲地區整體收益遠低於全球，其中，台灣旅客收益更是亞洲最低。

行家旅行社郵輪部總經理區明東觀察，台灣旅客「船上休息、船下觀光」，傾向把大部分的旅費投注在陸上行程，與船公司獲利模型背道而馳。

除了消費習慣，政策面恐怕也是國際郵輪業者不願經營台灣母港的重要因素。曾俊鵬認為，去年起，港務機關推動的「郵輪新制」，要求外籍母港郵輪必須透過船務代理並依照特定旅遊契約銷售，有違國際常態，也大為降低業者投資台灣母港的意願。

曾俊鵬強調，發展郵輪觀光不能僅靠政策補貼，核心關鍵在於國際郵輪旅客下船後，在有限的停留時間內能去哪裡？消費是否便利？必須先完善航程景點規劃與周邊基礎建設。

此外，台灣市場還面臨「航線過度集中於沖繩」的瓶頸。區明東無奈表示，旅行社曾試圖調整航點，但從基隆再往北延伸天數太長、銷售不佳；若改由高雄開往東南亞，效果也不若基隆。加上台灣多採「包船銷售模式」，旅行社承擔極大艙房包銷壓力，導致郵輪行程價格居高不下。

對此，航港局副局長饒智平回應，未來會兼顧消費者權益，及郵輪商營運便利，持續推動郵輪發展。

郵輪 疫情 亞太

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