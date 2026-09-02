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退出台灣 公主遊輪今年航次不影響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
美國知名全球郵輪「公主郵輪」（Princess Cruises）日前宣布全面撤出台灣市場。圖／公主遊輪提供
美國知名全球郵輪「公主郵輪」（Princess Cruises）日前宣布全面撤出台灣市場。圖／公主遊輪提供

美國知名全球郵輪「公主郵輪」（Princess Cruises）上月底宣布全面撤出台灣市場，包含關閉在台子公司、結束銷售業務，官網與社群平台也都停止服務。港務公司強調，公主郵輪今年下半年、明年還會以「掛靠」形式造訪台灣，將積極與日本分公司接觸，盼後年恢復母港營運。

公主郵輪二○一三年左右插旗基隆港，主打較高品質的郵輪體驗，以旅行社包船銷售為主。一度成為全台第二大郵輪公司，市占率約三至四成。但受疫情影響，公主郵輪在疫情期間即放棄基隆母港後，如今更因調整全球市場佈局，宣布全面撤出亞太市場，僅保留新加坡及日本營運。而目前以台灣作為母港的國際郵輪則有三家，包含歌詩達、地中海及麗星郵輪。

瀚威旅行社遊輪河輪總監孫珣恒表示，早在公主郵輪撤出台灣母港後，台灣旅客搭乘人次就已直線下降，如今撤出台灣市場，對旅行社影響比較大。

航港局副局長饒智平表示，公主郵輪自從撤出台灣母港後，就改以「掛靠」形式造訪台灣。今年預計有十四航次掛靠基隆港，接下來還有三航次，皆不受影響。至於明年規畫，仍需視港務公司持續接洽確認。

根據港務公司掌握，預計明年掛靠艘次更多，達廿四艘次，包含基隆港十六艘次、高雄港六艘次及花蓮港二艘次。

不過饒智平也說，消費者往過透過國外網站購買公主輪船票，將不適用國內消費者保護法。若因此衍生爭議，需直接與公主郵輪集團討論解決。

港務公司強調，公主郵輪日本社長曾多次來台踩線考察，並持續增加台灣掛靠佈局。將持續透過雙方高層互訪、建立緊密聯繫，積極爭取二○二八年恢復台灣母港業務。

港務公司郵輪發展處長魏碩良野表示，將持續積極接觸各大郵輪公司，以台灣旅客最在意的高ＣＰ值為出發點，如皇家加勒比海、挪威郵輪等大眾化品牌，吸引郵輪公司在台建設母港，帶動國內郵輪市場蓬勃發展。

郵輪 基隆港 基隆

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