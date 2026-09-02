秋刀魚分布大不同「今年漁獲少2成」

極端氣候衝擊海洋生態。高雄區漁會總幹事楊孟凡指出，漁民回報今年跟往年的魚群出沒分布有很大不同，不排除與水溫有關；台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智則說，「今年較往年少了兩成漁獲量」，秋刀魚捕獲量並不理想，不過目前仍無法斷定是否是聖嬰年影響。

屏東縣東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，漁獲的質和量每季、每年都會改變，是否和氣候變遷有關，還是要看科學證據，很難都歸因於極端氣候，像今年黑鮪魚初期捕獲的油脂量較不足，漁民雖猜測是氣候原因，但也無法證實。

她說，現在願意投入漁業的年輕人愈來愈少，人力不足，台灣的科技發達，農業部要用ＡＩ輔助漁業，若能發展「智慧漁業」建立一套科學體系，將資源及人力更精準的投入，一定對漁民有幫助。

小琉球李姓漁民表示，漁獲當然不會每年都好，氣候一定會影響漁獲，但還有其他影響因素，例如人力成本、油價、市場等，現在討海愈來愈不容易，政府若能持續推動有利漁民的政策，就能幫助漁民對抗氣候及經濟上的改變或波動。

遠洋漁業人士透露，台灣漁船出海到太平洋海域作業，需要與當地海域的太平洋島國租購海域捕撈權，一艘船、一天的捕撈權花費就超過一萬元美金，這有點類似押注，不能保證當天作業的海域一定能滿載而歸，若能借助ＡＩ分析氣候、魚群分布區域，事先鎖定魚群出沒位置，就能降低購置捕撈權的成本損失。