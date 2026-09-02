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台灣漁業產值年減52億 農業部AI助攻找漁場

聯合報／ 記者李柏澔巫鴻瑋潘奕言戴永華／連線報導

極端氣候、海洋資源枯竭與勞動力高齡化等影響，造成漁獲量減少。根據漁業署統計，去年漁業產值僅九六四點六億元，較前一年的一○一六點七億元，減少五十二點一億元之多。農業部表示，明年起，將斥資四億元，推動為期四年的計畫，透過ＡＩ結合洋流、魚種等監測資料，協助漁民精準找到最合適的漁場。

對此，漁民認為，很多國家都在擴充經濟海域，憂心捕魚時又不小心觸及到他國場域，政府應加強海洋資源維護、對漁民宣導，透過復育、放流、捕撈總量管制、不要過度捕撈等教育著手，雙管齊下。

根據漁業署的漁業統計年報顯示，去年漁業生產量總計八十九萬二一九七公噸，相較於前年減產約十四點六萬公噸，產值也減少約五十二億元。其中近海漁業產量下滑百分之廿三點六一，遠洋漁業下滑百分之十七點一。

農業部長陳駿季表示，極端天候確實對我漁業帶來嚴峻挑戰，農業部已提報為期四年的「中西太平洋正鰹魚群分布預測研究」計畫，透過ＡＩ結合洋流、魚種、海溫、衛星影像等監測資料，並和國科會、南太平洋國家等合作，讓遠洋鰹鮪圍網類漁船可精準找到最合適的漁場，這些資訊也能讓我國籍漁船來運用。

漁業署長王茂城說，過去捕魚常常依靠漁民的經驗，不過隨著全球暖化和海水增溫，部分魚種會從熱帶北移到亞熱帶甚至溫帶區域，漁場出現變遷。

王茂城表示，以公海捕撈的魚群為例，鰹魚等魚種比較有遷移的可能，延繩釣的鮪魚因為分布比較分散，目前仍較難預測漁場。

王茂城說，這項計畫就是透過過去所累積的漁獲資料，以及衛星圖資等，推估、分析較易捕撈的點位，以協助漁民減少作業成本。

有漁民表示，漁業產值下降主要還是因為海洋資源減少，進而導致遠洋捕撈的萎縮，加上底拖網等讓捕撈的量遠快於魚群繁衍的速度，因此近年在魚市場也可以觀察到，捕撈到的魚體型沒有過去大尾。

宜蘭蘇澳區漁會指出，極端氣候造成漁業捕獲量減少，以南方澳最大宗的鯖魚捕獲量為例，近幾年下降百分之廿。

漁會總幹事陳春生表示，政府想用ＡＩ幫助找尋最適合的漁場，問題是很多國家都擴充經濟海域，台灣要另外再去找到適合新漁場又要有魚，並不容易，尋找開闢新漁場固然重要，更應加強海洋資源的維護。

漁業署 漁民 農業部

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