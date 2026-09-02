健康幣一次效期2年 最高可累積逾萬點

「健康幣」政策即將於十月上路，衛福部長石崇良表示，民眾接種疫苗，參與成人健診，就可累積健康幣，預估兩年內最高可獲一萬三一五○點，「一幣折抵一元」，可至超商、賣場折換健康食品，甚至用來抵扣醫院的健康檢查，將「預防疾病」變成健康資產。

石崇良於上任周年提出多項政策計畫，他表示，健保卡與「健康存摺」資料串連，就可累積健康幣，民眾在完成符合規定的健康行為，上傳資料，即可累積健康幣點數，十月一日起，「健康存摺」設立健康幣專區，就可清楚瞭解自己累積多少健康幣。

目前規畫，成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等健康行為，均可累積健康幣，例如接種流感疫苗可獲四五○點、新冠疫苗九○○點，接受乳癌或肺癌篩檢各可獲一○○○點，石崇良表示，依國健署先前規畫，不同年齡及健康風險族群於兩年內可累積點數也不同，最高達一萬三一五○點。

至於健康幣的點值兌換，石崇良表示，目前超商、賣場洽談方向以「一幣折抵一元」為原則，不同合作業者可能採取不同換算方式，衛福部正積極與藥局、醫療院所及運動中心洽談，未來健康幣甚至可以用來抵自費健檢、自費疫苗。

石崇良說，因為健康行為要長期累積，並非一次性，點數效期會以兩年一次，健康幣使用版圖會持續擴大，在賣場、超商及壽險業方面，接近完成洽談，另與藥局討論合作，運動中心則將點值折抵入場費用或是兌換券兌換，不少醫療院所也表達參與意願。

石崇良表示，健康幣採民間合作模式，最近將舉辦招商說明會，有意加入「健康幣大聯盟」的業者，均可提出方案，但是兌換商品及服務內容均需符合促進健康的精神，兌換機制也需能夠核實，避免衍生不當交易等問題。

此外，健康幣並非只有本國人始能參加。石崇良指出，該制度連結健保卡及健康存摺，只要是在台灣具有健保資格、持有健保卡的民眾，包括符合資格的外籍人士，均可參加，一起顧健康，累積點數賺好康。