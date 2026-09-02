石崇良拋供藥韌性 健保擬開放原廠藥自付差額

衛福部長石崇良昨拋健保改革議題，原廠藥若已過專利期，有學名藥問世，目前健保給付價格一致，未來研議修法，開放原廠藥「自付差額」，民眾如想使用原廠藥，需自付差額。

專家表示，新制上路後，讓癌症病友擁有更多的選擇權，如果選擇原廠標靶藥物，每月恐自付兩、三萬元。

石崇良去年上任後曾力推補充保費改革，因各界反彈而暫緩。行政院明年將撥補健保六百億元，健保財務壓力稍獲紓解，他表示，將持續致力於健保改革，除了財務面，也將著重在藥品政策與供藥韌性，研議修法，讓民眾在原廠藥與學名藥間有更多選擇，讓藥費更具彈性。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，差額自付新制上路後，以「每月／每療程自費金額」來看，影響最大的是癌症標靶藥物與生物製劑（如乳癌標靶藥物賀癌平），因單價極高，即使只差二至三成，每月藥費差額就相當可觀。

「賀癌平」為治療HER2陽性乳癌的標靶藥物，屬於大分子單株抗體，早過專利期，目前每瓶四四○mg針劑健保支付價約在三萬兩千多元。至於相關生物相似藥（學名藥），約五、六種藥，健保支付價約兩萬八千多元，兩者約相差五千元。

「節瘤達」化療藥物用於治療轉移性大腸直腸癌、晚期胃癌、乳癌輔助或轉移等患者，健保價一顆六十六元，學名藥（艾結達）同為六十六元，但在自費市場兩者每顆差價約為廿元，如以一個療程十四天計算，差額負擔約在一千五百元。

至於降血脂藥「立普妥」，過專利期後，健保價大幅下修，單顆約八至十元區間，而原廠進價約八至九元，折讓僅一至二成；學名藥廠商競爭激烈，進價可壓至二至四元，折讓六至八成，高血脂患者如想用原廠藥，每顆差價恐需補五元。

「藥品差額負擔，這是合理的，是政府早該做的事情。」台北榮總副院長曾令民說，原廠藥、學名藥療效是否一致，副作用孰多孰低，這些都可以討論，但透過差額負擔措施，讓患者擁有更多的治療選擇權，對於醫師及癌友來說，都是一件好事。

中華民國介入性心臟血管醫學會理事長張其任點了另一個問題，那就是「醫院是否還有原廠藥？」不少醫院基於藥品採購及成本考量，只進學名藥，未進原廠藥，即使法規允許自付差額，如果院內並未購買原廠藥，病人仍無法自由選擇。

石崇良表示，目前健保所有藥品給付均依健保規範辦理，原則為「給付全有、全無」，並無「差額負擔」制度，且無法源依據，若要開放，涉及健保法修法，將召開專家會議，研議相關方案。