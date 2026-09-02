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流感下周進流行期 上周新增14死

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

上周類流感門急診就診達十萬一六二八人次，新增八十五例流感併發重症病例、十四例死亡。疾管署發言人林明誠表示，流感急診就診百分比達百分之十點五，接近流行閾值的百分之十一，預估最快這一、二周，就正式進入流行期，比去年提早一兩周。

為何今年流感流行期提早來臨？林明誠表示，原因在於流感病毒交替流行、國人流感疫苗保護力下降，加上人潮流動、各級學校開學等，尤其開學後，增加流感及新冠等呼吸道疾病在校園及家庭場域的傳播風險。學校及家長應加強宣導，若孩子出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，應戴口罩盡速就醫，並在家休息。

疾管署統計，流感上周新增八十五例併發重症，包括八十例H1N1、三例H3N2、兩例Ａ未分型。十四例死亡，包括十二例H1N1、一例H3N2、一例Ａ未分型。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以Ａ型為主，其中Ａ型H1N1占百分之七十四點一。

至於新冠肺炎疫情則逐漸下降，但仍處於高原期，上周新冠門急診就診計二萬一九六九人次，較前一周下降百分之十三點四，新增六十九例本土重症病例及十八例本土死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新冠肺炎死亡個案中，一名家住東部的四十多歲女性患有癌症與慢性肝病病史，八月下旬接受癌症治療後食欲不佳，三天後到門診就醫，當時合併發燒、暈眩、全身無力等症狀，新冠快篩發現為陽性。進一步檢驗證實為感染新冠病毒後併發敗血症，不幸於就醫隔日病逝，死因為新冠感染併發敗血症與急性腎衰竭。

林詠青指出，慢性病患者、癌症病人因免疫力較差，如感染新冠或流感病毒，容易併發肺炎或嚴重敗血症，造成致死風險較高，呼籲上述族群踴躍接種新冠疫苗，有效降低重症及死亡機率。

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