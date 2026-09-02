藥價差額負擔 藥界：可先從被砍價老藥開始

健保財務陷入困境，衛福部長石崇良拋出「藥品差額負擔」政策方向，病友團體憂心，自負差額恐變為變相要求病友自費的機制，癌症及重大傷病患者用藥時間極長，財務衝擊最大，還可能讓民眾產生「貴的藥物比較好、不用付錢的比較差」等迷思。

對於藥品「自付差額」，中華民國開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）秘書長陳全文建議，鎖定被砍價至出現供應短缺的老藥，允許廠商訂出差額負擔比率，欲使用原廠藥，自付二成多的藥價。這類老藥價格相對低，每年額外支付藥費如落在數千至萬元，民眾尚可負擔；再者，也可緩解藥廠受健保砍價困境，提升藥品供應韌性，ＩＲＰＭＡ對此樂見其成。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，若是針對這類老藥實施自付差額政策，應訂出自付比率上限；為避免醫院只備有同成分一種藥品，並未採購原廠藥，應讓醫院釋出慢性處方箋，供患者至藥局領藥。

「病人長期自付差額用藥，恐讓經濟壓力更為沉重。」台灣癌症基金會總監馬吟津說，部分口服抗癌藥需每日服用，時間長達數月、數年，單次差額看來不高，長期累積下，負擔不小；政府應避免自負差額成為自費名目，並研擬適用對象，重大傷病病人是否仍須自付原廠藥差額？

現行健保針對同成分藥品，採相同給付價格。台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，「自負差額」政策形同為同成分藥品「訂出價差」，讓民眾誤認「貴的藥物比較好、不用付錢的比較差」，衛福部必須審慎與民眾溝通，以免引發誤解；另將採自負差額所節省健保資源，用於給付更多新藥，治療更多病患，不可挪做其他用途。