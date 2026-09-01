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全球唯一劇場總部移設台灣 文化部攜手OISTAT展現軟實力

中央社／ 台北1日電

文化部支持之下，今年是OISTAT國際劇場組織將秘書處移設台灣20年，1日舉辦歡慶典禮。OISTAT執行長魏琬容表示，如果說半導體產業是造山，文化外交就是造流，展現軟實力。

OISTAT國際劇場組織（International Organisation ofScenographers, Theatre Architects and Technicians，國際舞台美術家劇場建築師暨劇場技術師組織）總部2006年將秘書處自荷蘭遷設至台灣，至今20年，這是全球唯一把總部移設台灣的國際劇場組織。

OISTAT執行長魏琬容以主軸「造流者」致詞表示，如果說半導體產業是造山，文化外交就是造流，「我們是海島的子民，我們懂水。水的力量很大，懂得水流的力量，懂得情勢，等待時機成熟，就可以創造浪流，一舉帶來改變。造流者，這就是OISTAT總部在做的事情。」

魏琬容說，這象徵台灣文化外交從被動參與轉型成「具決策權關鍵角色」，「OISTAT把總部移設台灣，讓台灣進入決策圈，OISTAT 也在章程中保障台灣以『Taiwan』名義參與，在當今台灣面對艱困國際局勢的背景下，這項制度性的承諾更顯珍貴。」

OISTAT 國際劇場組織總裁柯恩（Aby Cohen）表示，「這20年來，台灣為我們提供了一個溫暖且充滿能量的基地，讓我們的國際社群得以茁壯成長。當年這項決定，不僅展現我們在地理與文化上拓展的信心，更體現了組織的核心願景。透過更廣泛緊密的連結，將來自不同文化背景的劇場從業者凝聚在一起。」

文化部政務次長李靜慧表示，20年前簽約時她在，「我還記得當時簽約的文建會主委陳其南說，提供每年5百萬經費就可以把總部設在台灣，這太值得。」李靜慧說，今天這個成果已經比想像多得多，文化部三年前提出「文化黑潮」計畫，「正因為水看似柔軟，但是卻最有力量，讓們一起期待下一個20年。」

OISTAT今年除了舉辦「劇場大聲公」、分享PQ布拉格劇場四年展趨勢的「劇場人的國際之路」外，今年6月起於寶藏巖國際藝術村參與為期一年的「開箱．連線：文化中的移動與駐地」常設展，展現20年來以文化外交深耕國際的深刻軌跡，幫助台灣社會認識 OISTAT 如何透過文化外交在國際發揮台灣影響力。

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