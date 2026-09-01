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台捷直航添亮點 星宇藝術機「空山金」抵布拉格吸睛

中央社／ 布拉格1日專電
星宇航空與日本藝術家空山基合作推出的金色旗艦機A350-1000，1日飛抵捷克布拉格，金色的機身相當吸睛。中央社
星宇航空與日本藝術家空山基合作推出的金色旗艦機A350-1000，1日飛抵捷克布拉格，金色的機身相當吸睛。中央社

星宇航空與日本藝術家空山基合作推出的金色旗艦機A350-1000今天飛抵布拉格。星宇航空公關長暨發言人梁文龍表示，星宇航空與空山基共享創作精神，將機械的精準與人類情感融合，雙方皆勇於突破傳統、挑戰創新，共同打造前所未見的飛行藝術作品。

星宇航空聯手空山基推出STARLUXAIRSORAYAMA，以星宇航空A350-1000旗艦機型的「空山金」、「空山銀」藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙與270席經濟艙，共350個座位。

「空山金」今天在捷克時間早上近9時飛抵布拉格哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague），機場以水門儀式盛大迎接。

布拉格機場執行長拉夏克（Radomír Lašák）在記者會上致詞表示，他今天特別繫上金色領帶，「對布拉格機場和『金色布拉格』來說，這是一個特別的早晨」。

拉夏克說：「星宇航空帶來這件美麗、令人驚嘆的藝術品，我感到高興、興奮、榮幸，同時也感到謙卑。」他代表布拉格機場與捷克人，祝願星宇航空所有航班永遠超額預訂。

梁文龍致詞表示，布拉格是星宇航空在歐洲的首個航點，作為台灣與歐洲之間的重要橋梁，也是全球市場擴張中的一個重大里程碑。為展現對此關鍵市場的重視，因此在此航線上部署星宇空山基聯名彩繪機，為歐洲旅客帶來奢華的飛行體驗。

梁文龍表示，星宇航空創立之初的願景是超越交通工具定義，並在旅途中創造啟發人們的體驗。這就是為何星宇航空與日本知名藝術家空山基合作，將兩架旗艦機變成飛行藝術品。

梁文龍說：「星宇航空與空山基共享精神。空山基老師的作品以結合機械的精準與人類的情感而聞名，這同樣定義了航空。飛機是高度先進的機器，它們同時承載著人類的情感、記憶與世界各地的連結。」

此外，梁文龍說，雙方都勇於挑戰傳統，創造前所未見的作品。透過這次獨特的合作，將航空與藝術結合，這在航空業極為罕見。

對於「空山金」飛抵布拉格，捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任巴士杰也難掩興奮。巴士杰告訴中央社記者，他之前在東京成田國際機場親眼見到金、銀兩機同場，如今在布拉格看到金色機抵達，感到非常開心，「看到飛機降落時，心跳加快了」。

巴士杰表示，星宇航空自8月1日起加入台捷直航行列，未來台灣與布拉格每天都有航班往來，預期將帶動雙向旅遊人潮。由於台北具備亞洲重要轉運地位，也期待來自日本與東南亞等地的旅客，搭乘星宇航空經由台北前往布拉格，擴大捷克在亞洲的觀光市場。

巴士杰也看好星宇航空的品牌定位，認為星宇航空高品質、具奢華形象，除了有助吸引一般觀光客，也有機會帶動更多商務旅客造訪捷克，並提升布拉格國際機場在亞洲市場的知名度。

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