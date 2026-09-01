壓到槽化線到底會不會被罰？交通部定調：跨越才違規

台南仁德太子路槽化線一天開出高達上百件「跨越槽化線」違規檢舉，只要輪胎誤壓也會被罰，成為罰單陷阱熱區，交通部日前針對「跨越槽化線」定義發出函文解釋，「跨越」是指車輛的一部分或全部，由標線一側跨越至另一側的行駛行為，也就是說，不小心壓線將可免挨罰，但仍要視警方依個案具體事實認定。

現行法規規定，跨越槽化線，一般道路可開罰900至1800元罰鍰，國道上跨越槽化線可罰3000至6000元罰鍰。

立委林俊憲今年6月18日於立法院交通委員會質詢時指出，台南仁德太子路槽化線，一天高達100多件檢舉案件，甚至車輛只要輪子壓到槽化線，就會遭警方開單，短時間內的大量檢舉引發民怨，後續台南市府已要求警方暫時停止開罰，並要求檢討槽化線定義、執法標準及劃設。

交通部7月22日發出函文給內政部警政署及各地方政府，明確解釋「跨越槽化線」定義，交通部路政及道安司說明，該函文解釋所述的「跨越」，是指車輛的一部分或全部，由標線一側跨越至另一側的行駛行為。

舉例來說，國道上車輛要前往匝道出口，突然有一輛車從外側車道跨越槽化線切出去進入匝道，這類行為就是「跨越槽化線」罰則主要的處理情況。

盡管如此，路政及道安司提醒，函文仍有但書，即「惟交通違規取締案件，仍宜由舉發機關，也就是警察機關，依照個案具體事實認定」。交通部提供的是大原則，實際交通違規案件仍由警察機關依個案具體事實認定。

路政及道安司進一步指出，槽化線並沒有實體交通導引，是用來導引車輛轉彎或行駛動線，大型車在轉彎時，可能因需要較大的角度轉彎，而不小心壓到槽化線，並非故意壓線，畢竟轉彎需要一定行駛動線及空間，不會因這樣的情況壓到槽化線就被認定違規，槽化線主要功能是用來導引車流，讓車輛能夠依照順序行駛。

針對部分路段槽化線劃設範圍過廣，路政及道安司表示，7月22日的函文解釋，是依據立法院交通委員會口頭質詢所作的說明，當時立委也援引台南某路口為例，該處槽化線劃設範圍較大，車輛比較容易壓到，實務上比較容易產生民眾誤解。

路政及道安司說，交通部、內政部都有相關槽化島設置方式、設計原則及改善配置示意圖，函文請各地方道路主管機關視實際需求，針對違規爭議比較多的地方，可以優先檢討合理劃設範圍。