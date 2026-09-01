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雲門舞集芬蘭首演經典舞作「十三聲」 門票秒殺展台灣文化魅力

中央社／ 赫爾辛基1日專電
雲門舞集在芬蘭赫爾辛基藝術節首演經典舞作「十三聲」，4場門票秒殺。首演結束後，駐芬蘭代表林昶佐（左2）到舞台向舞者們致意。中央社
雲門舞集在芬蘭赫爾辛基藝術節首演經典舞作「十三聲」，4場門票秒殺。首演結束後，駐芬蘭代表林昶佐（左2）到舞台向舞者們致意。中央社

台灣廟埕文化震撼北歐，創團逾半世紀的雲門舞集今年首度受邀踏上芬蘭赫爾辛基藝術節，於8月27日至30日帶來適逢問世10週年的經典舞作「十三聲」。原訂3場演出門票秒殺，即便緊急加演第4場依然全數完售，顯見北歐觀眾對台灣表演藝術作品的青睞。

中央社記者在赫爾辛基舞蹈劇院（Dance House Helsinki）現場觀察，舞者在長達65分鐘的演出內不歇息，身披霓虹螢光舞衣，展現專屬台灣的廟埕生命力。11名舞者拍手、跺地、踩踏，甚至唱出乩咒，身與聲的轉換交替撞擊出強烈節奏。

開演前，同為台北艋舺出身的駐芬蘭代表林昶佐（Freddy Lim）全程以台語親切問候，並獻花給雲門藝術總監鄭宗龍，首演結束後還到舞台向舞者致意，場面溫馨。

面對北歐觀眾的熱烈迴響，鄭宗龍說，「觀眾的掌聲帶給舞團極大鼓勵」，舞者在國際巡演的舟車勞頓中十分辛苦，必須在最短時間內適應不同場館空間，但現場的高度專注與熱情回饋，賦予一切付出意義。

芬蘭國家廣播公司（Yle）特別撰文報導這場演出，盛讚雲門完美結合亞洲與西方舞蹈傳統。報導提及，雲門是當代華語世界最具代表性的現代舞團，並回顧創辦人林懷民如何將實驗性小團體打造成國際知名舞蹈品牌，更指「十三聲」正是鄭宗龍最震撼國際舞壇的奠基代表作。

「十三聲」今年剛好屆滿10年，創作靈感源自1960年代艋舺街頭一位人稱「十三聲」的傳奇說書人。鄭宗龍受訪時回憶，小時候常跟著父親在艋舺街頭賣拖鞋，當地有娼妓與角頭，也有起乩降神的乩童。他深感這些街頭小人物似乎都在為生存而改變身體姿態，因此將常民奮力求生的百態轉譯為新潮肢體語彙。

他指出，舞者透過武術與道教冥想等東方訓練，在平靜中尋找並發揮內在核心力量。

舞作揉合台灣民間信仰、廟會陣頭身段與市井聲音風景，在創作之初邀請音樂人林強打造跨界音樂。林強不僅是台灣當代華語電影與跨界藝術的「聲響大師」，更是「新台語歌運動」的破局者與精神象徵，這也是他第一次為舞團創作音樂的先聲。

為完美呈現廟宇道壇內的唱咒，鄭宗龍當時甚至親自擲出3個聖筊獲得神明應允，才成功將充滿神祕張力的道壇聲音融入作品。

創辦於1968年的赫爾辛基藝術節，是芬蘭規模最大的多元藝術盛會，在北歐表演藝術界深具指標意義。藝術節藝術總監佛羅恩特里希（Johanna Freundlich）表示，主辦單位每年精心挑選節目，全球馳名的頂尖舞團都曾在藝術節中亮相。

談及邀演雲門契機，她說：「我們對這齣舞作一見鍾情，深信它能與芬蘭民眾產生共鳴。」

表演藝術部製作人瑞亞瑪基（Johanna Rajamäki）10年前在德國首度觀賞後便深受感動，面對這次門票迅速秒殺，她直言現場觀眾的專注令人動容。觀眾尼卡南（Jussi Nykänen）也讚嘆說：「整場演出色彩斑斕且舞技精湛，完美映照出台北的城市生活百態。」

在赫爾辛基演出落幕後，雲門舞集今年的歐洲巡演仍將持續前行。舞團接下來將帶著「十三聲」與另一部作品「定光」，陸續前往德國德勒斯登（Dresden）、義大利杜林（Turin）等城市，將這份台灣文化底蘊帶往更多國際舞台。

雲門舞集經典舞作「十三聲」在芬蘭赫爾辛基舞蹈劇院演出後謝幕，全體舞者排成一列向熱情的北歐觀眾鞠躬致意，觀眾回報熱烈掌聲。中央社
雲門舞集經典舞作「十三聲」在芬蘭赫爾辛基舞蹈劇院演出後謝幕，全體舞者排成一列向熱情的北歐觀眾鞠躬致意，觀眾回報熱烈掌聲。中央社

雲門舞集受邀參加芬蘭赫爾辛基藝術節。駐芬蘭代表林昶佐（左）與雲門藝術總監鄭宗龍（右）首演前在赫爾辛基舞蹈劇院外相見歡，全場台語問候十分親切。中央社
雲門舞集受邀參加芬蘭赫爾辛基藝術節。駐芬蘭代表林昶佐（左）與雲門藝術總監鄭宗龍（右）首演前在赫爾辛基舞蹈劇院外相見歡，全場台語問候十分親切。中央社

雲門舞集 芬蘭 魅力

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