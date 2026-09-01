a-We特展秀文化外交旅途 方序中曝角色頭頂巧思

文化部去年推出文化外交大使角色a-We，一度成社群熱門話題，其特展4日登場，將展現a-We走過日本、芬蘭等地的文化外交旅程。設計師方序中今天也分享他的設計巧思。

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」展覽由展場外2樓陽台擠成一團的a-We巨型氣球迎賓，踏入展間後，可看見5款全新演化形態的a-We，還有a-We類型心理測驗，可解析自己的a-We類型成分表。

a-We由設計師方序中操刀，以台灣為主題發想而來。方序中今天在記者會幽默自我介紹是「a-We的老爸」，a-We的顏色反映出台灣來自大自然與海洋的顏色，也是生命力的象徵，形狀最初所想的就是充滿彈性、QQ的，在想了10幾種造型後，選定現在這像是果凍或是麻糬的造型。

方序中笑說，很多人後來問他，a-We頭上有顆包「是不是被什麼打到」，但其實他想的是，當兩個黏黏的東西黏在一起，要分開時會有點捨不得，會有點還沒回復原狀的樣子，「我也希望這隆起來的、小小的形狀，就像是我們一直很有彈性，認識新朋友，然後捨不得離開。」

方序中回憶，他還記得a-We第一個好友是大阪世博的吉祥物「小脈」，當a-We第一次亮相於網路時，小脈的設計師引地耕太特別畫了小脈與a-We打招呼的圖，讓設計團隊都融化了。這次a-We也帶著朋友與旅途故事回台灣，「a-We弱到像是遊戲裡最弱角色，但他有很大成長空間，他很可愛，卻有凝聚的力量。」

文化部長李遠說，這是他第一次聽到a-We腦袋凸起物的故事，讚歎：「好美哦，我想到的是我憤怒到快要爆炸，就快要炸出來了。」因回望台灣歷史、文化都充滿了沉重，也充滿悲情，但今天他也想通，「換個角度來看這些有重量的、很沉重的、悲情的東西，你會更自由，也會更輕盈。」

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」自4日起展出至11月3日，地點在空總國家文化基地圖書館展演空間。