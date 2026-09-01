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颱風沙德爾明北轉！海警機會降低…台東2日防豪雨

中央社／ 台北1日電
氣象署今天表示，預估颱風沙德爾明天就開始有北轉的跡象，發布海上颱風警報機會進一步降低；受低壓帶影響，明天南部、花蓮防大雨，台東可能有局部豪雨發生。大雨示意圖。圖／AI生成
氣象署今天表示，預估颱風沙德爾明天就開始有北轉的跡象，發布海上颱風警報機會進一步降低；受低壓帶影響，明天南部、花蓮防大雨，台東可能有局部豪雨發生。大雨示意圖。圖／AI生成

氣象署今天表示，預估颱風沙德爾明天就開始有北轉的跡象，發布海上颱風警報機會進一步降低；受低壓帶影響，明天南部、花蓮防大雨，台東可能有局部豪雨發生。

根據中央氣象署颱風消息，輕颱沙德爾今天下午2時中心位置約在鵝鑾鼻西南西方710公里之處，近中心最大風速每秒18公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，目前觀察沙德爾會持續朝東北方移動，明天就開始有北轉的跡象，3日下半天至深夜就會登陸中國廣東，因此觸及台灣海峽警戒範圍的機會更低，目前判斷發布海上颱風警報機會偏低。

曾昭誠表示，6日之前台灣主要受到低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，以明天、3日雨勢最為明顯。明天台東地區易有局部大雨或豪雨，南部及花蓮地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，另外午後各山區也要留意局部大雨發生。

曾昭誠提到，明天未降雨時各地高溫約攝氏32至34度，降雨時略降至30度、31度。

曾昭誠指出，3日降雨範圍為西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，台東雨勢相對減緩；預估4、5日沙德爾就會減弱為熱帶性低氣壓，台灣附近風場轉偏北風，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，其他各地為局部短暫陣雨。

曾昭誠說，6日起水氣逐日減少，6日北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他各地以午後短暫雷陣雨為主；7、8日雨區再縮小，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠提醒，明天、3日南部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖有長浪發生。

至於颱風科羅旺，曾昭誠表示，本週將先朝日本九州方向前進，後續路徑各國模式預測仍有分歧，需持續觀察，但因距離台灣遙遠，對台灣無直接影響。

豪雨 沙德爾 台東 颱風 氣象署

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