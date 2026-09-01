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台菲國家圖書館辦特展 「菲海奇航」文物馬尼拉展出

中央社／ 馬尼拉1日專電
「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，1日在菲律賓國家圖書館4樓開幕，圖為國家圖書館特藏專家城菁汝為貴賓及民眾解說台菲海洋連結歷史。中央社
「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，1日在菲律賓國家圖書館4樓開幕，圖為國家圖書館特藏專家城菁汝為貴賓及民眾解說台菲海洋連結歷史。中央社

「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，今天在菲律賓國家圖書館開幕，透過古籍、歷史照片、手稿及畫作，呈現台菲數百年來的航海、貿易與文化交流。

「菲海奇航」是由台灣與菲律賓的國家圖書館共同策劃，展覽地點為菲律賓國家圖書館4樓，展至10月5日。

中華民國駐菲律賓代表處副代表李廷盛、教育組長李世屏，以及菲律賓文化界與教育界人士、歷史學家、學生與民眾到場參觀。

國家圖書館書目資訊中心主任鄭惠珍說，這是台灣與菲律賓的國家圖書館首次共同辦展，國圖致力於推動與全球重要圖書館合辦展覽，期望將台灣典藏的文化珍寶分享到世界各地，讓國際社會更深入認識東方文明。

鄭惠珍告訴中央社，台菲雖然被海洋分隔，但早期南島語族及航海活動已讓兩地產生文化連結，「海洋」反而成為雙方交流的橋梁，此次展覽希望透過文獻與歷史資料，呈現兩地長久而多元的歷史連結。

國家圖書館特藏專家城菁汝表示，展覽時間跨度相當長，從約10世紀一路介紹到2026年的當代交流；展覽結束後，台方帶來的菲律賓研究書籍，將會捐贈菲律賓國家圖書館，延續雙方文化交流。

菲律賓國家圖書館副館長季羅斯（Edgardo Quiros）接受中央社訪問時說，希望以此次展覽為起點，推動更多台菲文化交流，並在年輕一代之間培養對彼此文化的理解。

季羅斯進一步介紹，菲律賓國家圖書館10多年前將舊藏品數位化時，發現來自「福爾摩沙」的字典；館藏的前總統奎松（Manuel Quezon）相關文件，也記錄著菲律賓與台灣的交流歷史。

「菲海奇航」展覽分為「以物易物．古籍記載」、「季風引航．貿易往來」、「南島共鳴．文化交織」及「文藝脈動．當代對話」4大展區，從早期海上貿易及南島文化連結，到近現代文學、藝術交流，呈現台菲跨越數百年的文化往來。

現場展出了古籍復刻書「諸蕃志」、「東西洋考」與「前聞記」等，還有多本介紹台菲歷史與文化連結的當代出版品，明信片、航海日誌、手稿，及台灣畫家梁丹丰多幅菲律賓馬尼拉的作品。

「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，1日在菲律賓國家圖書館4樓開幕，台灣國家圖書館書目資訊中心主任鄭惠珍（左3）與菲律賓國家圖書館副館長季羅斯（右3）及多位貴賓共同主持。中央社
「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，1日在菲律賓國家圖書館4樓開幕，台灣國家圖書館書目資訊中心主任鄭惠珍（左3）與菲律賓國家圖書館副館長季羅斯（右3）及多位貴賓共同主持。中央社

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