台菲國家圖書館辦特展 「菲海奇航」文物馬尼拉展出

「菲海奇航-台灣與菲律賓的跨文化對話」展覽，今天在菲律賓國家圖書館開幕，透過古籍、歷史照片、手稿及畫作，呈現台菲數百年來的航海、貿易與文化交流。

「菲海奇航」是由台灣與菲律賓的國家圖書館共同策劃，展覽地點為菲律賓國家圖書館4樓，展至10月5日。

中華民國駐菲律賓代表處副代表李廷盛、教育組長李世屏，以及菲律賓文化界與教育界人士、歷史學家、學生與民眾到場參觀。

國家圖書館書目資訊中心主任鄭惠珍說，這是台灣與菲律賓的國家圖書館首次共同辦展，國圖致力於推動與全球重要圖書館合辦展覽，期望將台灣典藏的文化珍寶分享到世界各地，讓國際社會更深入認識東方文明。

鄭惠珍告訴中央社，台菲雖然被海洋分隔，但早期南島語族及航海活動已讓兩地產生文化連結，「海洋」反而成為雙方交流的橋梁，此次展覽希望透過文獻與歷史資料，呈現兩地長久而多元的歷史連結。

國家圖書館特藏專家城菁汝表示，展覽時間跨度相當長，從約10世紀一路介紹到2026年的當代交流；展覽結束後，台方帶來的菲律賓研究書籍，將會捐贈菲律賓國家圖書館，延續雙方文化交流。

菲律賓國家圖書館副館長季羅斯（Edgardo Quiros）接受中央社訪問時說，希望以此次展覽為起點，推動更多台菲文化交流，並在年輕一代之間培養對彼此文化的理解。

季羅斯進一步介紹，菲律賓國家圖書館10多年前將舊藏品數位化時，發現來自「福爾摩沙」的字典；館藏的前總統奎松（Manuel Quezon）相關文件，也記錄著菲律賓與台灣的交流歷史。

「菲海奇航」展覽分為「以物易物．古籍記載」、「季風引航．貿易往來」、「南島共鳴．文化交織」及「文藝脈動．當代對話」4大展區，從早期海上貿易及南島文化連結，到近現代文學、藝術交流，呈現台菲跨越數百年的文化往來。

現場展出了古籍復刻書「諸蕃志」、「東西洋考」與「前聞記」等，還有多本介紹台菲歷史與文化連結的當代出版品，明信片、航海日誌、手稿，及台灣畫家梁丹丰多幅菲律賓馬尼拉的作品。