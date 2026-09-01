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國泰航空80周年快閃體驗展 A350經典塗裝模型飛進信義區

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國泰航空慶祝成立80周年，在台北信義區推出「同心飛躍八十年」快閃體驗展，帶民眾回顧國泰航空自1946年成立以來的精彩旅程。圖／國泰航空提供
國泰航空慶祝成立80周年，在台北信義區推出「同心飛躍八十年」快閃體驗展，帶民眾回顧國泰航空自1946年成立以來的精彩旅程。圖／國泰航空提供

國泰航空慶祝成立80周年，今天起至9月15日在台北信義區推出「同心飛躍八十年」快閃體驗展，將跨越時代的飛行故事搬進市中心，透過經典客機、歷代制服、AI互動體驗及80周年限定商品，帶民眾回顧國泰航空自1946年成立以來的精彩旅程。

國泰航空表示，快閃體驗首站今天至9月7日在新光三越台北信義新天地A11南大門展出，9月9日至15日則移師Diamond Towers台北之星1樓風之迴廊。展區以機場空間為設計概念，結合飛行文化與互動科技，讓民眾透過不同展區認識國泰航空80年來的發展。

展場亮點包括一架以國泰航空經典「生菜葉三明治」塗裝復刻的空中巴士A350客機模型，重現綠白相間的經典機身塗裝；現場另設「經典制服小熊」模型，民眾合影留念。現場也設置模擬機窗造型的AI互動體驗區，民眾可選擇與1940年代至2010年代的經典塗裝客機合影。

國泰航空也推出一系列80周年限定紀念商品，包括80周年特別塗裝機、「經典時代」及歷代制服系列等多款商品，其中「經典制服小熊鑰匙掛件盲盒」及「經典制服小熊吊飾盲盒」，以8款歷代機組人員制服為設計靈感，呈現不同年代的航空美學風格。

活動期間，國泰會員現場消費每30元可累積1「亞洲萬里通」里數，購買滿2件商品可獲贈國泰航空零錢包。民眾完成指定社群打卡任務，還可獲限量「機窗透明小卡」；現場出示國泰會員資格，則有機會抽中2萬8000「亞洲萬里通」里數，可兌換台北至香港雙人來回機票。

國泰航空 信義區 快閃

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