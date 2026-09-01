有身分農產品產值近450億元 i郵購平台設專區

台灣推動產銷履歷18年，農業部農糧署統計，目前有身分證的農糧產品產值近新台幣450億元。農糧署與中華郵政公司合作，在i郵購平台設「履歷農糧精品專區」，今天上線。

農糧署與中華郵政下午在北門郵局，舉辦「台灣好味郵你尋」記者會，宣布「履歷農糧精品專區」於i郵購電商平台上線，即日起，透過i郵購結合電商服務，集結台灣各地具產銷履歷的優質農糧產品，不但協助農民拓展線上銷售通路，也讓消費者能更便利選購台灣好農產。

農糧署說，產銷履歷制度自民國97年推動以來，全國農糧類驗證面積今年已突破12.6萬公頃，年產值逼近450億元。透過公開透明的生產紀錄與嚴格的第三方驗證，消費者只要掃描履歷標章上的條碼，就能掌握食材來源、杜絕食安風險。

農糧署說，產銷履歷就是農產品的身分證，可為國人構築最安心、可信賴的糧食防護網。

農糧署表示，近年來積極推動農業數位行銷，串聯多方電商流暢的服務系統與高覆蓋率的物流網，縮短產地到餐桌的空間距離。這次再度與中華郵政電商平台「i郵購」合作，設立「履歷農糧精品專區」，嚴選具備產銷履歷標章的農產品，確保生產資訊透明且安全可追溯。

農糧署與中華郵政慶祝i郵購農糧精品專區上線，即日起至9月30日，推出「台灣好味郵你尋」主題活動，期間於專區消費滿666元，即可獲得限量中華郵政波波鴿與農糧署農安哥、糧小妹聯名農糧優郵包，還有機會抽中市值超過千元的限量好禮福箱。