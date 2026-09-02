中秋蛋黃酥怎麼挑？新東陽「千江月」2款主打　萬丹紅豆、動福蛋黃成亮點

新東陽今年推出的「千江月」禮盒，以「山水藏月、續留美味」為主題，將兩款蛋黃酥與多款經典肉品，一起收進雙層木盒中。 圖／新東陽 提供

中秋送禮愈來愈講究，從過去比份量、看包裝，至今民眾除了節慶氣氛，也開始在意「吃的是什麼？」一盒能不能同時滿足不同口味、是否標示食材出處、經典口味有無新變化？都成為選購時的重要考量。

2026年中秋，新東陽推出「千江月」禮盒，以「山水藏月、續留美味」為主題，將兩款蛋黃酥與多款經典肉品收進雙層木盒，其中，今年主打款「新東陽藏月酥」與「新東陽彩虹千層蛋黃酥」，從傳統到創新，讓蛋黃酥不只是中秋應景點心，也多了食材背後的故事。

「新東陽藏月酥」展現經典蛋黃酥的迷人風味，以綿密紅豆餡搭配鹹蛋黃，甜、鹹滋味在酥皮之間交疊；「新東陽彩虹千層蛋黃酥」則在熟悉的蛋黃酥中，加入更多視覺與口感變化，並以層層堆疊的酥皮呈現不同於傳統蛋黃酥的樣貌，天然植萃色彩打造的繽紛外型超級吸睛。兩者一典雅、一創新，正好對應不同世代對中秋點心的喜好。

而一顆蛋黃酥裡，真正值得細探的，還有食材。兩款主打酥點皆選用屏東萬丹紅豆與動物福利飼養鴨蛋製成的鹹蛋黃，有著鹹香與油潤口感；而萬丹是台灣重要紅豆產區，紅豆皮薄、口感綿密，作為豆沙餡的基底，能帶出自然的豆香與溫潤甜味。

新東陽向來不把「永續」當成包裝標籤或是刻意營造的話題，而是真正落實在食材的選用，一方面支持台灣在地農產，一方面選擇動物福利飼養蛋品，讓熟悉的蛋黃酥在美味之外，也多了對食材來源的信心。

此外，「千江月」也不只有蛋黃酥。延續新東陽長期累積的肉品特色，禮盒下層還集結了蜜汁豬樂條、柚香金錢黑豬肉乾、松露黑豬肉乾、原味小肉條、飛魚卵厚片黑豬肉乾等美味品項，從甜鹹搭配到不同肉乾口感，讓禮盒同時涵蓋中秋糕點與大眾熟悉的新東陽肉品滋味。

值得一提的，還有禮盒設計。「雙層木盒」除了增加送禮的質感，享用完後，也能轉作日常收納使用。搭配以台灣山水、江水映月為意象的設計，讓「千江月」更多幾分節慶風景。

「千江月」禮盒內共有7款品項，售價1,590元，即日起將依訂購順序出貨。8月31日至9月25日，綁定新東陽LINE會員即可領取100元折價券，於新東陽食品館或百貨專櫃單筆消費滿1,500元可折抵使用。另有限量月餅造型兩用枕，會員價349元；會員扣紅利點數1000點可199元加購，扣紅利點數10000點免費兌換。

活動網址：http://m.hty.com.tw/26mafudn