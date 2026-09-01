We TAIWAN文化世博系列展演 時隔一年返台登場

文化部去年8月在日本大阪推出We TAIWAN文化世博展演及展覽活動，籌備團隊今天齊聚宣布系列活動將返台舉行，除展演9月起在文化空總登場，展覽在10月也會接力於南國美展出。

「We TAIWAN回台灣」系列活動記者會今天舉行，文化部長李遠致詞提及，當時就很多人說為什麼只有日本可以看到 We TAIWAN 系列活動，去年8月他快樂地透過報導看到一場一場表演，沒有在現場的台灣朋友也有更多想像。於是在大家的期待下，文化部與團隊花了整整一年時間將系列活動搬回台灣。

去年We TAIWAN 系列活動在大阪可分為表演團隊演出及展覽，此次「We TAIWAN回台灣」系列活動包含9月週末登場的「We TAIWAN」表演團隊匯演、9月19日「a-We之夜」。曾在大阪引起排隊熱潮的「台灣光譜」展，將於10月8日在台南國家美術館開展。

「We TAIWAN」表演團隊匯演策劃人吳季娟表示，去年他們與20萬人次一起參與大阪文化世博，隨著文化部推行「晴空季」，他們在9月開啟系列表演，這次也將把整個文化空總場域轉化為大廟埕，將有12組藝文團隊帶來26場次表演。

「台灣光譜」展則將結合閱讀、沉浸式光影、繪畫、工藝及聲場裝置，串聯台灣山海風土、藝術史與信仰文化，帶領觀眾走入畫中、聽見信仰，感受土地生命力。「台灣光譜」策展人林昆穎表示，這次會加入近代美術架構，還有200至300本書成為其蔓延途徑，希望邀請大家共同走進台南國家美術館。

而在去年 We TAIWAN 文化世博中首度登場的文化外交大使角色a-We，4日起也將率先在「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」中亮相，為「WeTAIWAN回台灣」系列活動打頭陣。

李遠說，如果能夠從a-We開始，每一個展覽都看一遍，民眾可能會很有信心，「原來我們台灣文化是這麼的豐富。原本那麼沉重、這麼多悲情，但是透過換一個角度，它會變得如此自由而且輕盈地看待我們自己的文化。」並感到非常驕傲。