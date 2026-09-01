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2027台灣豐水果月曆來了！12道水果早午餐食譜 早鳥優惠180元
聯合報每年出版熱賣的年度月曆，獲得讀者熱烈迴響，2027新版恢復以水果為主角的「台灣豐水果月曆」仍以美麗、真實感十足的台灣特有水果為主，保留原有的記事功能之外，另有專家專業設計的12道精緻水果早午餐食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的水果照片時，也可親手製作營養水果餐。
12月份的水果安排依序是草莓、桶柑、黃檸檬、鳳梨、西瓜、芒果、美濃瓜、水蜜桃、龍眼、香蕉、番石榴及蓮霧，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾看了心情好，天天豐盈健康。
定價每份250元，早鳥優惠180元，搭配2027健康誌(定價300元)合購，只要388元，馬上省下162元，團購又有更大優惠，機會難得，詳情請參閱聯合報或電詢02-86925588轉2974；網購請上「有設計」。
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