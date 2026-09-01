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傳承經典發揮創意…新北市蛋黃酥節獲獎名單出爐 展現在地伴手禮魅力

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
今年蛋黃酥節以經典蛋黃酥及創意蛋黃酥為主題，共有12家業者脫穎而出。記者黃子騰／攝影
今年蛋黃酥節以經典蛋黃酥及創意蛋黃酥為主題，共有12家業者脫穎而出。記者黃子騰／攝影

新北市政府今天舉辦2026新北市蛋黃酥節頒獎典禮，今年蛋黃酥節以經典蛋黃酥及創意蛋黃酥為主題，共有12家業者脫穎而出，展現新北糕餅產業兼具傳統工藝與創新巧思的特色。經發局長盛筱蓉也感謝新北市糕餅公會長期投入糕餅產業推廣與發展。

今年獲獎作品經典組中，新珍香餅舖經典烏豆沙蛋黃酥承載半世紀的手藝，嚴選優質紅豆慢火熬製烏豆沙，搭配新鮮紅土鹹鴨蛋黃，鹹香與豆沙香氣相互襯托，外皮酥鬆細膩，呈現傳統蛋黃酥的經典風味。富川麵包坊烏豆沙蛋黃酥則以外酥內軟的口感，搭配熟成鹹蛋黃，綿密中帶點紮實嚼勁，越嚼越香呈現正宗古早味。創意組中以中山龍鳳堂好蕉情蛋黃酥小巧可愛的剝皮香蕉外型，仿白嫩果肉的蓮蓉餡，創造視覺與味覺共享。塔吉食品有限公司桔緣蛋黃酥則以八里柑橘為創作靈感，融入松仁仔、金黃鹹蛋黃粉及蜜漬桔皮餡，甜香與鹹香交織，展現新北在地食材的創意應用。

新北市糕餅公會理事長謝孟璋表示，希望藉由蛋黃酥節為新北市糕餅業注入新活力並激發出更多創意。今年糕餅師傅發揮巧思將坪林文山包種茶、八里柑橘及杜拜巧克力等多元食材融入蛋黃酥，不僅為傳統糕餅創造新風味與商機，也讓民眾在品嚐創意美味的同時，感受新北在地特色與人情味。

經發局長盛筱蓉表示，新北市糕餅產業歷史悠久，今年蛋黃酥節中各家糕餅師傅發揮匠心，將傳統技藝與創意巧思融合，讓蛋黃酥不只是中秋應景食品，更成為展現新北特色的伴手禮。市府也持續推廣在地優質店家及特色商品，每2年舉辦新北嚴選徵選活動，今年更選出百大嚴選商品，將持續協助獲獎業者參與各大節慶聯合展售，並導入行銷資源，協助業者拓展市場提升品牌能見度。

中秋佳節將至，經發局邀請民眾踴躍訂購新北優質好禮，以兼具經典與創意的美味佳餚，共聚溫馨團圓時光。

新北市政府今天舉辦2026新北市蛋黃酥節頒獎典禮。記者黃子騰／攝影
新北市政府今天舉辦2026新北市蛋黃酥節頒獎典禮。記者黃子騰／攝影

中山龍鳳堂好蕉情蛋黃酥。圖／新北市政府經發局提供
中山龍鳳堂好蕉情蛋黃酥。圖／新北市政府經發局提供
新北市政府今天舉辦2026新北市蛋黃酥節頒獎典禮，經發局長盛筱蓉親自頒獎。圖／新北市政府經發局提供
新北市政府今天舉辦2026新北市蛋黃酥節頒獎典禮，經發局長盛筱蓉親自頒獎。圖／新北市政府經發局提供

蛋黃酥 伴手禮 新北

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