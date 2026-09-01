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衛福部擬推長照「共生宅」…選定10處民宅各收6位長者 提供24小時照護

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長照司司長祝健芳說，共生宅目前規畫每一處由6位長者及家屬共同居住，醫療團隊以居家醫療方式前往照顧，初步鎖定對象為中、重症安寧病人。記者林琮恩／攝影
衛福部長照司司長祝健芳說，共生宅目前規畫每一處由6位長者及家屬共同居住，醫療團隊以居家醫療方式前往照顧，初步鎖定對象為中、重症安寧病人。記者林琮恩／攝影

隨我國進入超高齡社會，長者居住、照顧成為政策重點，衛福部擬推出「共生宅」試辦計畫，選定全台10處地處偏遠民宅為據點。衛福部長照司長祝健芳說，試辦計畫尚在研議中，且須通過專家審查會議，尚無具體實施時間表，目前規畫每處由6位長者及家屬共住，醫療團隊以居家醫療方式前往照顧，初步鎖定對象為中、重症安寧病人。

祝健芳表示，共生宅為民團「鄰里123共生協會」所提試辦方案，效法日本作法，運用社區鄰里力量，以一般民宅作為據點，服務有醫療照護需求對象，目前規畫每處民宅共收6位長者，考量長者醫療需求，將要求承辦團隊與居家醫療相關背景醫師共同合作，將選定醫療、住宿機構資源不足區域試辦，結合長者家屬、社區志工及醫療團隊，提供24小時不間斷照顧，以中重症安寧長者為對象。

除居住問題，超高齡社會也導致失智者人數居高不下。祝健芳指出，按65歲以上失智盛行率7.99%推估，我國有40萬失智者，目前已確診人數約7成、26萬人，其餘3成尚未被找出來，需各界個同協助，提升民眾對失智症認知，及早確診使用相關資源，避免失智惡化讓憾事發生。為此，長照司響應國際失智月，與誠品書店合作推出失智主題書展及北中南東4場巡迴演講。

衛福部指出，本次失智主題書展，以「早一點認識，就多一些選擇」為主軸，選出失智主題相關書籍每家書店將擺設30至60本相關書籍，也將舉辦專題講座、串連長照資源，邀民眾從日常閱讀出發，及早認識失智症、理解失智者與照顧家庭，在需要時及早連結適切醫療與長照支持。每家書店將擺放約60本失智相關書籍，民眾選購可獲得75折優惠，盼藉此降低民眾了解失智症門檻。

衛福部長照司響應國際失智月，與誠品書店合作推出失智主題書展及北中南東4場巡迴演講。記者林琮恩／攝影
衛福部長照司響應國際失智月，與誠品書店合作推出失智主題書展及北中南東4場巡迴演講。記者林琮恩／攝影

長照 衛福部 長者 照顧

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