石崇良擬讓原廠藥商收取自負差額 癌團籲必要用藥不該被當品牌升級

衛福部長石崇良擬修法開放原廠藥「自付差額」，對此，病友團體指出，此政策恐讓民眾誤認「免費的藥比較差」，建議參考病團意見審慎訂定，並設定病人年度自付差額上限，若為主治醫師判斷病人有醫療必要性需使用原廠藥時，應繼續由健保給付，不宜要求病人先用學名藥治療後才能換藥。

台灣癌症基金會總監馬吟津指出，若病人單純因品牌偏好而使用原廠藥，可收取差額負擔，但若醫師基於臨床專業，考量病人已使用原廠藥穩定治療、曾過敏反應、賦形劑差異或其他醫療因素，認為病人不適合更換學名藥、生物相似藥使用時，應由健保繼續給付原廠藥供該病患使用，不得要求病人先換藥使用，等副作用出現或治療失敗後，才有資格申請例外。

馬吟津指出，癌症治療往往療程長、用藥複雜，有些口服抗癌藥需要每天服用數月甚至數年。即使單次差額看起來不高，長期累積也可能成為病友家庭沉重的經濟負擔；而在治療已經穩定的階段更換藥品，也需要醫師重新評估、充分告知並持續監測，不能只被視為一般的品牌選擇，癌症屬於需積極或長期治療的重大傷病，制度原本就是為了避免重病病人承擔過重的醫療費用。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，目前健保特材採差額給付，且沒有年度上限，僅透過自費醫材平台揭露自費醫材收取價格，但用藥病人往往為長期使用，且藥品同成分可能有數家廠商，藥物性質類似，但機轉有些差異，需讓民眾充分了解，向民眾收取自付差額時，應考量費用累積情況，設定民眾年度支付上限，建議邀病友團體共同討論，在政策形成過程中，納入病友團體看法。

目前健保針對同成分藥品，採相同給付價格。吳鴻來指出，自負差額政策形同為同成分藥品「訂出價差」，其初衷雖是考量健保公共資源有限，部分藥物實證效果不強等綜合因素，但仍容易讓民眾誤認「貴的藥物比較好、不用付錢的比較差」，需審慎與民眾審慎溝通討論，且應將採自負差額所節省的健保資源，用於給付更多新藥、治療更多病患，回歸再病人使用上而非挪做其他用途。

「希望政府說明，未來原廠藥的差額是否仍要由重大傷病病人自行負擔，否則可能以另一種自費名目，實質削弱重大傷病免部分負擔的保障。」馬吟津指出，病團不反對學名藥，也理解健保永續的需要；但站在癌症醫療上必要的用藥，不能被當成品牌升級或個人消費，差額負擔可以處理個人偏好，不能取代醫療專業，更不能造成有能力付費的人才有選擇。