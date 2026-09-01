快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良擬讓原廠藥商收取自負差額 癌團籲必要用藥不該被當品牌升級

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良擬修法開放原廠藥藥商向民眾收取一定比率自付差額，健保僅給付學名藥或生物相似藥，盼藉此提高非原廠藥使用率。圖為藥師調劑示意圖。聯合報系資料照
衛福部長石崇良擬修法開放原廠藥藥商向民眾收取一定比率自付差額，健保僅給付學名藥或生物相似藥，盼藉此提高非原廠藥使用率。圖為藥師調劑示意圖。聯合報系資料照

衛福部長石崇良擬修法開放原廠藥「自付差額」，對此，病友團體指出，此政策恐讓民眾誤認「免費的藥比較差」，建議參考病團意見審慎訂定，並設定病人年度自付差額上限，若為主治醫師判斷病人有醫療必要性需使用原廠藥時，應繼續由健保給付，不宜要求病人先用學名藥治療後才能換藥。

台灣癌症基金會總監馬吟津指出，若病人單純因品牌偏好而使用原廠藥，可收取差額負擔，但若醫師基於臨床專業，考量病人已使用原廠藥穩定治療、曾過敏反應、賦形劑差異或其他醫療因素，認為病人不適合更換學名藥、生物相似藥使用時，應由健保繼續給付原廠藥供該病患使用，不得要求病人先換藥使用，等副作用出現或治療失敗後，才有資格申請例外。

馬吟津指出，癌症治療往往療程長、用藥複雜，有些口服抗癌藥需要每天服用數月甚至數年。即使單次差額看起來不高，長期累積也可能成為病友家庭沉重的經濟負擔；而在治療已經穩定的階段更換藥品，也需要醫師重新評估、充分告知並持續監測，不能只被視為一般的品牌選擇，癌症屬於需積極或長期治療的重大傷病，制度原本就是為了避免重病病人承擔過重的醫療費用。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，目前健保特材採差額給付，且沒有年度上限，僅透過自費醫材平台揭露自費醫材收取價格，但用藥病人往往為長期使用，且藥品同成分可能有數家廠商，藥物性質類似，但機轉有些差異，需讓民眾充分了解，向民眾收取自付差額時，應考量費用累積情況，設定民眾年度支付上限，建議邀病友團體共同討論，在政策形成過程中，納入病友團體看法。

目前健保針對同成分藥品，採相同給付價格。吳鴻來指出，自負差額政策形同為同成分藥品「訂出價差」，其初衷雖是考量健保公共資源有限，部分藥物實證效果不強等綜合因素，但仍容易讓民眾誤認「貴的藥物比較好、不用付錢的比較差」，需審慎與民眾審慎溝通討論，且應將採自負差額所節省的健保資源，用於給付更多新藥、治療更多病患，回歸再病人使用上而非挪做其他用途。

「希望政府說明，未來原廠藥的差額是否仍要由重大傷病病人自行負擔，否則可能以另一種自費名目，實質削弱重大傷病免部分負擔的保障。」馬吟津指出，病團不反對學名藥，也理解健保永續的需要；但站在癌症醫療上必要的用藥，不能被當成品牌升級或個人消費，差額負擔可以處理個人偏好，不能取代醫療專業，更不能造成有能力付費的人才有選擇。

石崇良 健保 藥品 癌症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近億罕病藥給付 患者需義務回診追蹤10年

健康名人堂／當使命感遇上帳單：醫療永續的經濟學

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

尖石部落有兒科醫師了！馬偕深耕25年 實體、遠距雙軌門診補醫療缺口

相關新聞

雨彈狂炸14縣市！氣象署示警：這波雨勢還會下好幾天

受低氣壓及西南風、午後熱對流影響，今天全台易有短延時強降雨，氣象署持續針對全台14縣市發布大雨以上特報，提醒民眾這波雨勢還會再下好幾天。

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

北捷親子車廂「只有貼紙」沒什麼不一樣？蔣萬安：將參考日本做法

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北捷試辦親子車廂，但她目睹通勤時間，車廂內竟很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，車廂除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異。蔣萬安承諾會把車廂空間再優化。

流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。