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美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

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美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

中央社／ 台東縣1日電
日本紙質文化資產保存專家坂本勇1日無償捐贈國立史前文化博物館45件珍貴跨國文物，包含樹皮紙、布文物及製作工具（圖）等。圖／坂本勇提供（中央社）
日本紙質文化資產保存專家坂本勇1日無償捐贈國立史前文化博物館45件珍貴跨國文物，包含樹皮紙、布文物及製作工具（圖）等。圖／坂本勇提供（中央社）

日本紙質文化資產保存與搶救專家坂本勇，今日將畢生收藏的45件跨國珍貴文物捐給台東國立史前文化博物館。他說，美國、中國都表達收藏意願，但他「心裡最渴望的還是台灣」。

國立台灣史前文化博物館今天舉辦「坂本勇教授樹皮紙/布文物捐贈儀式」。日本紙質文化資產保存與搶救專家、前吉備國際大學教授坂本勇（SakamotoIsamu）將珍藏的45件跨國樹皮紙/布文物與製作工具，以及印尼珍稀daluwang（構樹樹皮紙書冊）捐贈史前館。

78歲的坂本教授親自介紹這批橫跨印尼蘇拉威西、加里曼丹，以及玻里尼西亞大溪地與中美洲墨西哥的精選文物，分享其工藝、歷史與材料特色，為台灣南島文化與跨區域比較研究增添重要資源。

坂本投入紙質文化與樹皮紙研究逾30年，長期以專業眼光蒐集國際研究所需、稀有且難以再取得的文物。他致詞時表示，促成捐贈的直接契機，是來自對文物未來歸屬的迫切憂心：長年協助管理收藏的友人驟逝，加上自身健康因素，使他擔心個人收藏若失去妥善照顧，可能遭拆散出售，甚至因外界不了解其價值而被棄置。

為避免多年保存與研究累積就此中斷，他於今年4月聯繫史前館，決定將位於東京、具有高度資料價值的收藏無償捐贈史前館，期盼這批文物能持續貢獻國際調查與研究。

他表示，包括美國紐約、中國大陸等都曾表達合作或收藏意願，但他最終選擇台灣，「心裡最渴望的還是台灣」。

坂本教授表示，這批捐贈品中呈現了使用專門敲打工具將樹皮延展打製成薄片狀的「拍打樹皮紙」，有別於傳統「使用簾網抄紙」的技法；過去學界常將樹皮布輕易定義為「織布技術出現前的過渡期原始布」，反而忽略了其背後深厚的精神信仰與文化意涵，非常值得當代深入探究與正視。補足東南亞典藏，開啟跨區域、跨學科研究。

他說，樹皮紙、布是以硬質工具反覆拍打樹皮成形，目前世界發現最古老的石打棒，約6000多年前出土於福建、廣東一帶；他也發現台東街頭隨處可見樹皮布原料「構樹」，台灣擁有全球最豐富的樹皮布研究潛力，但研究進度「可能也是最落後的」。

史前館館長蔡政良表示，典藏是為了讓文化資產在妥善保存的基礎上持續被理解、研究與使用，坂本教授的捐贈，使跨越國界的私人守護轉化為公共文化資源，也讓台東成為串聯台灣、日本、東南亞與南島世界的重要節點。館方期盼繼續以這批收藏為起點，深化國際合作。

他表示，館內目前樹皮布典藏較集中於大洋洲，東南亞區域的文化與技術材料相對不足。此次受贈可補強東南亞面向，並與既有岩佐收藏及館內樹皮布典藏形成互補，建立從台灣、東南亞到大洋洲的比較視野。

受邀出席的樹皮布工藝藝術家林戎依表示，得知坂本教授的研究地點涵蓋蘇拉威西時感到相當驚喜，因為自己明年正好規劃前往蘇拉威西進行田野拜訪。她滿懷感恩地提到，正是構樹樹皮布這份古老工藝，引領著她持續走向大洋洲與東南亞深入探索。

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