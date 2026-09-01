快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

受天候、場地因素不佳 2026台南熱氣球派對宣布延期

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2026台南熱氣球派對原訂本周末登場，但因近期豪雨及連日降雨影響，場地含水量偏高，草地尚未乾，南市府觀旅局經評估後，今宣布決定延期辦理，新的活動日期將另行公告。圖／南市府提供
2026台南熱氣球派對原訂本周末登場，但因近期豪雨及連日降雨影響，場地含水量偏高，草地尚未乾，南市府觀旅局經評估後，今宣布決定延期辦理，新的活動日期將另行公告。圖／南市府提供

2026台南熱氣球派對原訂5日至6日在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場舉辦，因近期豪雨及連日降雨影響，場地含水量偏高，草地尚未乾燥，並有積水、濕滑及泥濘等安全疑慮，南市府觀旅局經評估後，今宣布決定延期辦理，新的活動日期將另行公告。

觀旅局表示，中央氣象署預報3日至6日各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，由於該活動為戶外大型活動，除場地狀況外，熱氣球、舞台及相關設備進場搭設也受天候影響，綜合考量天候、場地及整體活動安全，決定延期，以維護民眾參與安全及品質。

觀旅局提醒，活動日期確定後，交通管制、接駁車及相關活動資訊將一併調整，請民眾留意「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁最新公告。.

熱氣球 派對 台南 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風沙德爾最快深夜復活、海警機會偏低 9/3前中南部台東防豪雨

雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

低氣壓影響+強西南風 屏東、台東大雷雨 外出攜帶雨具

雨彈升級！高雄屏東慎防豪雨 5縣市大雨續轟

相關新聞

雨彈狂炸14縣市！氣象署示警：這波雨勢還會下好幾天

受低氣壓及西南風、午後熱對流影響，今天全台易有短延時強降雨，氣象署持續針對全台14縣市發布大雨以上特報，提醒民眾這波雨勢還會再下好幾天。

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

北捷親子車廂「只有貼紙」沒什麼不一樣？蔣萬安：將參考日本做法

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北捷試辦親子車廂，但她目睹通勤時間，車廂內竟很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，車廂除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異。蔣萬安承諾會把車廂空間再優化。

流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。