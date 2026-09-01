受天候、場地因素不佳 2026台南熱氣球派對宣布延期

2026台南熱氣球派對原訂5日至6日在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場舉辦，因近期豪雨及連日降雨影響，場地含水量偏高，草地尚未乾燥，並有積水、濕滑及泥濘等安全疑慮，南市府觀旅局經評估後，今宣布決定延期辦理，新的活動日期將另行公告。

觀旅局表示，中央氣象署預報3日至6日各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，由於該活動為戶外大型活動，除場地狀況外，熱氣球、舞台及相關設備進場搭設也受天候影響，綜合考量天候、場地及整體活動安全，決定延期，以維護民眾參與安全及品質。

觀旅局提醒，活動日期確定後，交通管制、接駁車及相關活動資訊將一併調整，請民眾留意「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁最新公告。.