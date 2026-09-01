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北捷親子車廂「只有貼紙」沒什麼不一樣？蔣萬安：將參考日本做法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員黃瀞瑩揭北捷親子車廂，通勤時間車廂內竟難停一台嬰兒車。圖／黃瀞瑩提供
議員黃瀞瑩揭北捷親子車廂，通勤時間車廂內竟難停一台嬰兒車。圖／黃瀞瑩提供

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北捷試辦親子車廂，但她目睹通勤時間，車廂內竟很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，車廂除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異。蔣萬安承諾會把車廂空間再優化。

黃瀞瑩說，她通勤時帶著兒子親身體驗親子車廂，進車廂看到大家在滑手機、有人在睡覺，嬰兒車難上，有的媽媽沒有位置可坐，沒有人願意站起來給親子一個座位。

黃瀞瑩表示，北捷從2015年開始試辦親子車廂，但到現在，沒有往前更進一步，只是壁貼更新而已，沒有更多的實際效用。北捷最近在拆車廂中間的立柱，她覺得根本拆錯地方，最該拆的可能就是親子車廂，應有更多的空間給嬰兒車，多元利用空間。

黃瀞瑩說，親子車廂不應該只有視覺上的呈現，包括拉環的高度、座椅規畫，出入的動線，都應該可以有更貼心的設計。而不是試辦計畫到現在，看不到親子友善，甚至整個設計沒有特別貼心。

黃瀞瑩也指出，像日本、首爾的地鐵，車廂還有地貼，地貼上標示可讓無障礙或者嬰兒車使用，非常清楚告訴乘客，有嬰兒車或輪椅來時要讓位。

目前親子車廂試辦計畫完成，其中板南線42台，淡水信義線4台。但黃瀞瑩說，數量真的是非常少，像在抽樂透一樣，誰知道會不會搭到有可以停嬰兒車的親子友善車廂？

蔣萬安表示，會請捷運公司排定期程，針對目前捷運線，逐步對車廂全面做相關的改進，也就是說，把親子車廂的空間再優化，可以拆的或保留娃娃車停放的空間。另外，標示將確實參考日本的做法，能一目了然，請捷運公司重新來檢視。

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