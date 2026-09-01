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桃機把夜市裝進登機箱 打造美食攤車跟彈珠台豐富候機體驗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
雞蛋糕、珍珠奶茶等造型攤車，搭配大型美食造型道具，讓旅客留下充滿夜市風情的合照。圖／機場公司提供
雞蛋糕、珍珠奶茶等造型攤車，搭配大型美食造型道具，讓旅客留下充滿夜市風情的合照。圖／機場公司提供

機場公司今天舉辦「航廈夜市趣」文化體驗活動，主題為「把台灣夜市裝進登機箱」，透過遊戲、美食、拍照及DIY手作等多元體驗，將充滿人情味的夜市文化帶進航廈候機空間，即日起至10月18日於出境管制區3樓D5R登機門旁登場。機場公司表示，希望候機旅客在登機前，能體驗充滿在地庶民文化的「迷你夜市之旅」。

機場公司副總經理余崇立指出，桃園國際機場不僅是旅客往來台灣的重要交通樞紐，也是展現台灣文化的重要國門。夜市融合美食、遊戲與庶民生活，是台灣極具代表性的文化特色之一，希望透過將夜市文化帶進國門的活動，讓旅客利用候機時間，透過玩、吃、拍照到動手做，感受夜市的活力與人情味，為旅程留下更鮮明、更有溫度的美好回憶。

機場公司表示，活動現場以夜市意象打造特色入口，重現經典夜市遊戲，設置3座復古木製大型彈珠台供旅客行體驗。展場內還有雞蛋糕、珍珠奶茶及鹽酥雞主題造型攤車，搭配烤玉米、炸雞腿等大型美食造型道具及拍照手舉板，讓旅客化身攤主，在航廈留下充滿夜市風情的旅行紀念照。

活動現場也規劃「航廈夜市美食搜搜樂」互動裝置，以中英文趣味謎題介紹珍珠奶茶、滷肉飯、鹽酥雞等臺灣代表性小吃，並串聯第二航廈管制區內相關餐飲資訊。活動期間每天下午1點半限量提供雞蛋糕免費試吃，旅客憑當日登機證即可品嚐。

後續還會推出「手繪夜市招牌燈」及「飲料杯套拼貼趣」DIY手作體驗，每天下午2時至6時，每個整點各辦理1場、共5場，開放旅客免費參加。完成體驗並於個人社群公開分享，還有機會獲得限量好禮，讓旅客透過美食、遊戲及手作，多元感受夜市文化。

機場公司副總經理余崇立表示，希望透過「航廈夜市趣」活動，讓旅客感受夜市的活力與人情味。圖／機場公司提供
機場公司副總經理余崇立表示，希望透過「航廈夜市趣」活動，讓旅客感受夜市的活力與人情味。圖／機場公司提供

活動推出「手繪夜市招牌燈」DIY手作體驗，每日共5場次，開放旅客免費參加。圖／機場公司提供
活動推出「手繪夜市招牌燈」DIY手作體驗，每日共5場次，開放旅客免費參加。圖／機場公司提供

夜市 登機 桃機 美食

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