流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

另依疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%，並新增69例本土重症病例及18例本土死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青說，新冠肺炎死亡個案中，有一位年紀比較輕的個案，為一名東部40多歲女性，其有癌症與慢性肝病病史，但沒有接種本季新冠疫苗，而最近一次接種新冠疫苗已是2022年。該名個案8月下旬接受癌症治療後，忽現食慾不佳，三天後到門診就醫，醫師發現個案還有發燒、暈眩、全身無力、血壓偏低等，經新冠快篩發現為陽性。

林詠青說，由於個案病情嚴重，立即從門診轉到急診給予抗病毒藥物治療，而胸部X光也顯示已有肺炎，且檢驗發現，個案白血球低下、發炎指數上升。另，黃疸與腎功能異常，研判感染新冠病毒後併發敗血症。雖然給予治療，但個案病程急速惡化，所以在就醫到急診隔日病逝，主因是新冠感染併發敗血症與急性腎衰竭致死。

林詠青指出，慢性病及癌症治療時，免疫力不及健康成年人，如遇到新冠病毒或流感病毒感染，容易併發肺炎或嚴重敗血症，造成致死風險較高，呼籲應接種新冠疫苗加以預防。

林明誠說，隨各級學校陸續開學，師生互動頻繁，提升流感及新冠等呼吸道疾病在校園及家庭的傳播風險，籲請學校及家長加強宣導學生手部衛生與呼吸道禮節等良好衛生觀念，並注意環境清潔衛生及保持教室通風，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀建議佩戴口罩儘速就醫，並儘量在家休息。