快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人林明誠(中)說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感正式進入流行期。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人林明誠(中)說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感正式進入流行期。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

另依疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%，並新增69例本土重症病例及18例本土死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青說，新冠肺炎死亡個案中，有一位年紀比較輕的個案，為一名東部40多歲女性，其有癌症與慢性肝病病史，但沒有接種本季新冠疫苗，而最近一次接種新冠疫苗已是2022年。該名個案8月下旬接受癌症治療後，忽現食慾不佳，三天後到門診就醫，醫師發現個案還有發燒、暈眩、全身無力、血壓偏低等，經新冠快篩發現為陽性。

林詠青說，由於個案病情嚴重，立即從門診轉到急診給予抗病毒藥物治療，而胸部X光也顯示已有肺炎，且檢驗發現，個案白血球低下、發炎指數上升。另，黃疸與腎功能異常，研判感染新冠病毒後併發敗血症。雖然給予治療，但個案病程急速惡化，所以在就醫到急診隔日病逝，主因是新冠感染併發敗血症與急性腎衰竭致死。

林詠青指出，慢性病及癌症治療時，免疫力不及健康成年人，如遇到新冠病毒或流感病毒感染，容易併發肺炎或嚴重敗血症，造成致死風險較高，呼籲應接種新冠疫苗加以預防。

林明誠說，隨各級學校陸續開學，師生互動頻繁，提升流感及新冠等呼吸道疾病在校園及家庭的傳播風險，籲請學校及家長加強宣導學生手部衛生與呼吸道禮節等良好衛生觀念，並注意環境清潔衛生及保持教室通風，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀建議佩戴口罩儘速就醫，並儘量在家休息。

重症 流感 疾管署 新冠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

不像典型腸病毒！1歲童發燒後嗜睡、頸部歪斜 3次就醫確診D68型重症

流感疫苗採購量首破700萬劑！擴大接種增3類人 10/1開打

菲律賓遊學團爆登革熱群聚！126人分布14縣市、5人確診 監測至22日

相關新聞

雨彈狂炸14縣市！氣象署示警：這波雨勢還會下好幾天

受低氣壓及西南風、午後熱對流影響，今天全台易有短延時強降雨，氣象署持續針對全台14縣市發布大雨以上特報，提醒民眾這波雨勢還會再下好幾天。

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

北捷親子車廂「只有貼紙」沒什麼不一樣？蔣萬安：將參考日本做法

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北捷試辦親子車廂，但她目睹通勤時間，車廂內竟很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，車廂除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異。蔣萬安承諾會把車廂空間再優化。

流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。