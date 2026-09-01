石崇良擬開放原廠藥收取自付差額 藥界建議鎖定供應韌性較差老藥

衛福部長石崇良上任滿一年，再拋健保改革政策，為強化藥品韌性，將修法開放原廠藥收取自費價差，健保僅給付基本學名藥及生物相似藥價格。藥界指出，原廠藥差額負擔在不同類型差異甚鉅，鎖定已過專利期「老藥」推動差額負擔政策，可避免藥廠因健保砍價而不再供應藥品，藉此提升供藥韌性，但建議應先試算，並設定收取差額比率上限，確保民眾用藥權益。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）秘書長陳全文指出，健保給付藥物是按成分給付，過專利期15年老藥通常已有諸多學名藥上市，現行健保給付原廠藥、學名藥價格相同；生物相似藥與原廠生物製劑，健保給付價則有約15％至20%價差。

陳全文指出，老藥給付年年調降，甚至降至口服劑型2元、針劑劑型15元健保給付低標的「地板價」，導致藥廠不再供應，建議鎖定這類藥品實施差額負擔。

陳全文建議，衛福部若要執行藥品差額負擔政策，應鎖定被砍價至出現供應短缺的老藥，允許廠商訂出差額負擔比率，讓民眾增加15%至20%藥價使用原廠藥，這類老藥價格相對低，每年用藥價格數千至萬元民眾尚可負擔，增加收取的價格不多，卻能改善藥廠受健保砍價困境，提升藥品供應韌性，IRPMA對此樂見其成，至於藥價較高的創新治療，則不建議採差額負擔給付方式。

隨醫療科技進展，新藥推陳出新，走向細胞治療、基因治療，健保給付價動輒數百萬、逾千萬元。陳全文指出，若針對這類創新藥物、癌症標靶治療等高價藥品採差額負擔，恐導致「有錢人才付得起」。現行醫材已採差額給付作法，但藥物治療未必一次治癒，許多藥物需連續負擔數月、數年療程，實施差額負擔藥品類型，需具有可精算、民眾可負擔2大特性。

學名藥協會則表示，為了解決國內藥品韌性所面臨的全球挑戰，肯定衛福部持續推動藥品供應韌性的相關措施，不過，「自付差額」議題涉及病人用藥權益、醫療公平、醫師處方、醫療院所管理、健保財務以及國內製藥產業發展等多重面向，仍須經多方討論並研擬完整配套方案，目前處於商議可行性階段，「相信政府會在全面考量與充分討論後才會決定推動方向。」