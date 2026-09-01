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菲律賓遊學團爆登革熱群聚！126人分布14縣市、5人確診 監測至22日

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署發言人林明誠說，菲律賓遊學團全案健康監測至9月22日，並依病毒血症期推估，最具傳染力的期間，確診者都在國外，因此，國內傳播風險為「低」。記者沈能元／攝影
疾管署發言人林明誠說，菲律賓遊學團全案健康監測至9月22日，並依病毒血症期推估，最具傳染力的期間，確診者都在國外，因此，國內傳播風險為「低」。記者沈能元／攝影

國內爆發菲律賓遊學團境外移入登革熱群聚，衛福部疾管署最新公布，經統計遊學團共126人，其中團體及自由行學員共108人，另有同行者18人，共分布在全國14個縣市，經檢驗共5人確診，包括彰化縣4名、花蓮縣1人。疾管署發言人林明誠說，全案健康監測至9月22日，並依病毒血症期推估，最具傳染力的期間，確診者都在國外，因此，評估國內傳播風險為「低」。

林明誠說，經所有團員追蹤，除一人已出國，其餘125人有42人出現症狀，共採檢70人檢驗結果，確診5個陽性個案，年齡均為10多歲，其他暫時都為陰性，至菲律賓旅遊期間為7月31日至8月27日，發病時間為8月7至22日。本案所有團員健康監測至9月13日，全案預測監測至9月22日。

至於高雄岡山本土群聚，目前沒有新增病例，目前為止高雄市擴大採檢315人，包括與個案同住、相同工作地點、社區等接觸者，其中259人為陰性。而檢驗中的54人，其2名陽性個案就是同住家人，也就是同住家人6人，其中3人確診。

在社區擴大採檢發現，在距離群聚家庭10公尺左右，有一家早餐店的越南工讀生經採檢為登革熱免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）陽性，代表曾感染登革熱，且其於8月8日入境，研判極有可能是這波家庭群聚的感染源。

林明誠說，該工讀生入境時應是病毒血症期，被蚊子叮咬後，蚊子8到12天後就具有傳染力，在叮咬群聚家庭的3個人，然後就會感染。

疾管署提醒，近期各地時有豪大雨發生，降雨後住家環境積水容器大量增加，且近期氣溫適合蚊子活動及生長，請民眾主動巡檢家戶內外環境並清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後再次巡檢，以降低病媒蚊密度。

疾管署指出，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

登革熱 菲律賓 遊學 確診 疾管署 病毒

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