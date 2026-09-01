中秋佳節慎防非洲豬瘟 移民署籲勿攜豬肉製品入境

中秋節將至，移民署今天提醒，含肉月餅等各式肉製加工食品，都可能成為非洲豬瘟的破口，提醒入境旅客切勿攜帶肉製品入境，且違規受罰人數也逐年減少，顯見全民防疫意識提升。

內政部移民署發布新聞稿表示，中秋佳節是闔家團圓、親友相聚的日子，有不少民眾安排出國旅遊或探親訪友，返台時常會帶回當地特色伴手禮與家鄉美食，但需注意「送禮重心意，別讓疫病來團聚」。

移民署說，包括含肉月餅、豬肉乾、香腸及各式肉製加工食品，都可能成為非洲豬瘟等動物疫病傳入台灣的風險來源，提醒民眾務必留意相關規定，避免誤觸法規。

防範非洲豬瘟防線部分，移民署表示，持續精進「境內」及「境線」工作。前者透過辦理宣導活動、發放文宣及運用LINE群組傳遞訊息，提醒新住民、僑生及外籍移工，切勿請親友以快遞或郵寄方式寄送肉製品來台。

同時，後者持續運用國境查驗檯上方跑馬燈及多媒體播放螢幕加強宣導，並提醒入境旅客切勿攜帶肉製品入境，若有誤帶應棄置於棄置箱。

移民署提到，中秋節向來是旅客違規攜入含肉食品的高風險時節，雖然全民防制非洲豬瘟意識逐年提升，對照近兩年中秋節前後，違規攜帶肉製品入境而受罰新台幣20萬元的人數，已由民國113年的125人降至114年的76人，顯見全民防疫意識已逐漸形成，邊境防疫宣導逐步發揮成效。

「多一點用心、少一點風險」，移民署呼籲，謹記不攜帶、不購買、不郵寄違規肉製品的規定，返台前多看一眼行李、多確認一次，將可能造成疫病風險的肉品留在境外，避免讓祝福的節慶禮品成為國境防疫的破口，共同守護台灣珍貴的畜產與防疫成果。