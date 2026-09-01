快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署：國旅平日住宿獎助9月1日上路 地方接力加碼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署推動國旅平日住宿獎助1日正式上路，除了中央獎助住宿折抵，各地方政府與旅宿業者也同步接力加碼，從延長住宿、連住優惠到遊程、購物及消費回饋，讓旅客不只住得省，更能多住一晚、多走一站，將旅遊人潮進一步帶入地方消費。旅遊示意圖。圖／AI生成
觀光署推動國旅平日住宿獎助1日正式上路，除了中央獎助住宿折抵，各地方政府與旅宿業者也同步接力加碼，從延長住宿、連住優惠到遊程、購物及消費回饋，讓旅客不只住得省，更能多住一晚、多走一站，將旅遊人潮進一步帶入地方消費。旅遊示意圖。圖／AI生成

觀光署推動國旅平日住宿獎助1日正式上路，除了中央獎助住宿折抵，各地方政府與旅宿業者也同步接力加碼，從延長住宿、連住優惠到遊程、購物及消費回饋，讓旅客不只住得省，更能多住一晚、多走一站，將旅遊人潮進一步帶入地方消費。花蓮推出延長住宿加碼，符合條件最高可加碼7,000元；台東推出第3晚住宿加碼優惠，並針對綠島及蘭嶼提供不同加碼方案，鼓勵旅客延長停留；台南則有36家合作旅宿推出平日連住3晚、第3晚免費優惠。

此外，桃園市結合旅行社推出20多條優惠輕旅行遊程，並搭配購物節消費抽獎及住宿百萬大獎；新竹市推出住宿享購物節消費5倍抽獎；台中市結合旅宿業者推出「1+1」、「2+1」等住宿優惠；澎湖則規劃歷史文化走讀、社區特色體驗遊程及公車免費搭乘等活動，讓旅客從「住一晚」延伸至「玩一趟」。觀光署提醒，各縣市優惠內容及適用條件不盡相同，民眾可至「旅宿網」查詢最新活動資訊，依旅遊目的地搭配適合的優惠方案。

平日住宿獎助自9月1日起至11月30日辦理，或經費用罄提前結束，截至1日，已有222萬人完成登錄，顯示民眾對平日住宿獎助的高度關注。一般地區第1晚最高折抵800元、連續第2晚最高1,200元；離島地區第1晚最高1,000元、第2晚最高1,500元。另生日券獎助登記將於9月8日下午5時截止，並於9月9日上午11時開放民眾至國旅補助申請系統查詢結果，並於9月10日開放使用，符合資格的民眾可把握機會，規劃一趟平日小旅行。

配合平日住宿獎助上路，全台合作旅宿業者亦傾力響應！民眾使用平日獎助或生日券入住合作飯店，即可享有連住折抵、房型免費升等、最高千元餐飲抵用金，以及主題樂園或展覽門票等多重驚喜加碼。多重優惠好康齊發，民眾不妨提早規劃專屬假期，輕鬆享受優質旅宿體驗。

另高鐵同步推出「國旅補助開跑｜高鐵陪你輕鬆出遊」專區，彙整適用國旅補助之合作飯店，方便旅客快速查詢、輕鬆規劃行程，住宿補助搭配高鐵優惠一次享，平日出遊更省、更輕鬆。

觀光署表示，9月起進入國旅淡季，正是安排平日旅遊的好時機，希望透過「中央獎助、地方加碼、業者優惠」三方串聯，鼓勵民眾避開周末及熱門時段，增加平日旅遊及住宿消費，也讓旅宿業者在淡季能有更多住房需求，並帶動餐飲、交通、景點及伴手禮等在地消費。

觀光署 國旅 住宿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助 台中市加碼推「度假一整年」抽獎活動等5大優惠方案

澎湖秋冬觀光三箭齊發 平日住宿獎助上路

中央地方國旅優惠疊加 平日住新北最高現省5千元

國旅補助再加碼！綠舞飯店「假期出走中」每人不到$1,900元

相關新聞

雨彈狂炸14縣市！氣象署示警：這波雨勢還會下好幾天

受低氣壓及西南風、午後熱對流影響，今天全台易有短延時強降雨，氣象署持續針對全台14縣市發布大雨以上特報，提醒民眾這波雨勢還會再下好幾天。

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

北捷親子車廂「只有貼紙」沒什麼不一樣？蔣萬安：將參考日本做法

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員黃瀞瑩指出，北捷試辦親子車廂，但她目睹通勤時間，車廂內竟很難停一台嬰兒車，甚至有媽媽背著小孩站著，車廂除了可愛的壁貼，跟一般車廂無異。蔣萬安承諾會把車廂空間再優化。

流感單周85重症創新高 疾管署：一、兩周進流行期 40多歲抗癌女新冠逝

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。疾管署發言人林明誠說，上周新增85例流感併發重症病例為本流行季新高，且流感急診就診百分比達10.5%，已經十分接近流行閾值的11%，預估最快這一、二周流感就將正式進入流行期。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。