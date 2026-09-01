觀光署：國旅平日住宿獎助9月1日上路 地方接力加碼

觀光署推動國旅平日住宿獎助1日正式上路，除了中央獎助住宿折抵，各地方政府與旅宿業者也同步接力加碼，從延長住宿、連住優惠到遊程、購物及消費回饋，讓旅客不只住得省，更能多住一晚、多走一站，將旅遊人潮進一步帶入地方消費。花蓮推出延長住宿加碼，符合條件最高可加碼7,000元；台東推出第3晚住宿加碼優惠，並針對綠島及蘭嶼提供不同加碼方案，鼓勵旅客延長停留；台南則有36家合作旅宿推出平日連住3晚、第3晚免費優惠。

此外，桃園市結合旅行社推出20多條優惠輕旅行遊程，並搭配購物節消費抽獎及住宿百萬大獎；新竹市推出住宿享購物節消費5倍抽獎；台中市結合旅宿業者推出「1+1」、「2+1」等住宿優惠；澎湖則規劃歷史文化走讀、社區特色體驗遊程及公車免費搭乘等活動，讓旅客從「住一晚」延伸至「玩一趟」。觀光署提醒，各縣市優惠內容及適用條件不盡相同，民眾可至「旅宿網」查詢最新活動資訊，依旅遊目的地搭配適合的優惠方案。

平日住宿獎助自9月1日起至11月30日辦理，或經費用罄提前結束，截至1日，已有222萬人完成登錄，顯示民眾對平日住宿獎助的高度關注。一般地區第1晚最高折抵800元、連續第2晚最高1,200元；離島地區第1晚最高1,000元、第2晚最高1,500元。另生日券獎助登記將於9月8日下午5時截止，並於9月9日上午11時開放民眾至國旅補助申請系統查詢結果，並於9月10日開放使用，符合資格的民眾可把握機會，規劃一趟平日小旅行。

配合平日住宿獎助上路，全台合作旅宿業者亦傾力響應！民眾使用平日獎助或生日券入住合作飯店，即可享有連住折抵、房型免費升等、最高千元餐飲抵用金，以及主題樂園或展覽門票等多重驚喜加碼。多重優惠好康齊發，民眾不妨提早規劃專屬假期，輕鬆享受優質旅宿體驗。

另高鐵同步推出「國旅補助開跑｜高鐵陪你輕鬆出遊」專區，彙整適用國旅補助之合作飯店，方便旅客快速查詢、輕鬆規劃行程，住宿補助搭配高鐵優惠一次享，平日出遊更省、更輕鬆。

觀光署表示，9月起進入國旅淡季，正是安排平日旅遊的好時機，希望透過「中央獎助、地方加碼、業者優惠」三方串聯，鼓勵民眾避開周末及熱門時段，增加平日旅遊及住宿消費，也讓旅宿業者在淡季能有更多住房需求，並帶動餐飲、交通、景點及伴手禮等在地消費。