有安全疑慮…德芙蘭步道支線9月17日起廢止 林業署台中分署呼籲勿擅入

為維護登山健行安全，林業及自然保育署台中分署宣布，德芙蘭步道支線自今年9月17日起正式廢止。因支線步道內「德芙蘭3號吊橋」經專業檢測發現主索受損，具有結構安全疑慮，考量山區地形及後續施工維護條件，經審慎評估安全風險與環境條件，決定廢止德芙蘭步道支線全線。原德芙蘭步道主線維持開放通行，提醒民眾勿擅入已廢止的支線路段。

林業保育署台中分署表示，德芙蘭步道支線原為連接德芙蘭步道主線與東卯山步道的橫走山徑，全長4.5K，廢止範圍為德芙蘭步道端1.8K處起，至東卯山步道端則為0.5K及2K處。支線內的「德芙蘭3號吊橋」原為台電養護路線所需而興建，經專業團隊檢測評估，發現主索已有受損情形，存在結構安全疑慮。

考量山區地形較為險峻，相關工程機具及修繕資材運送均具有一定難度。日前台中分署邀請步道專家、在地登山協會及居民代表共同會勘研商，經綜合評估安全風險、環境條件及維護需求後，決定以安全為目標，採取較為審慎的風險管理措施，僅廢止支線通行，原德芙蘭步道仍維持開放通行。

林業保育署台中分署呼籲，德芙蘭步道支線廢止後將不再開放通行，請民眾勿擅自進入廢止路段或從事登山健行活動，以免發生危險。民眾從事登山活動前，應事先掌握氣象及步道最新開放資訊，審慎評估山區潛在風險，並依自身體能、經驗及行程規劃做好安全準備，共同維護登山安全。