AI帶來媒體信任危機 公廣董座胡元輝盼回歸新聞根本

AI時代來臨，媒體面臨迫切危機，公廣集團董事長胡元輝表示，唯有重新思考新聞存在的根本價值，從「第一原理」（firstprinciples）出發，才能贏得讀者的信任。

胡元輝今天出席「台灣網路新聞自律聯盟年度論壇」，並以「信任重建的第一原理思維：AI時代真實性危機的挑戰與因應」為題發表專題演講。

胡元輝在演說中特別強調，「新聞是跑出來的」，記者仍須回到社區、面向公眾，親自查證與在場，才能創造真正有價值的內容。他表示，新聞業不應只是將新工具硬套到舊的工作流程中，而是應引領對話，重新思考新聞存在的根本價值，而所謂的根本，「第一要義是查證，第二要義是查證，第三要義還是查證」。

胡元輝也提到近期「答案經濟」的形成與影響，根據網路分析機構SparkToro的研究，Google在2026年前4個月的「零點擊搜尋」比率（使用者在Google首頁看完AI答案後便直接離開，不點進任何網站）已上升至68.01%，顯示愈來愈多人使用搜尋引擎不再只是尋找內容，而是取得答案。

胡元輝說，對新聞業而言，閱聽人以直接詢問AI模型來獲得個性化新聞，正逐漸取代過去以文章為先的消費模式。

胡元輝提出重新取得大眾對媒體信任的作法，技術面如浮水印與辨識技術；組織面則包括新聞認證機制，例如RSF（無國界記者組織）推動的新聞信任計畫，「已經有135個國家的2600家媒體」採用，台灣目前有3個組織通過認證。

立法方面，歐盟已陸續推出數位服務法、數位市場法、媒體自由法案及人工智慧法案，試圖以法律要求平台透明化；個人方面，胡元輝則期盼記者回到新聞現場跑新聞，寫出真實的內容。