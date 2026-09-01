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銀髮族「最佳造型獎」票選 大甲媽祖、米袋華服和愛麗絲夢遊仙境PK

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
松柏園長者運用大甲媽祖精神，延續最佳造型設計。圖／永信社會福利基金會提供
松柏園長者運用大甲媽祖精神，延續最佳造型設計。圖／永信社會福利基金會提供

永信社會福利基金會承辦、衛生福利部社會及家庭署指導的「115年創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會」，將於11月2日登場。運動會前先安排創意大對決，「最佳造型獎」票選正式開戰，全台30家參賽機構卯足全力，把長者的創意、在地文化、環保巧思與團隊精神通通穿上身，從大甲媽祖、米袋華服到愛麗絲夢遊仙境，各隊精心打造專屬「戰袍」。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，辦理運動會12年始終希望，運動的影響不只停留在比賽當天，而是讓長者從準備運動會的那一刻起，就能「動起來、玩起來、創作起來」。今年更以「力與美」為發想，邀請30家參賽機構從長者熟悉的生活、文化與故事出發，運用各式環保素材打造專屬戰袍。

國立台灣師範大學姜義村教授表示，最佳造型獎不是單純比誰的衣服最漂亮，而是希望大家看見，長者從發想、設計、蒐集材料、動手製作，到最後穿上造型、站上鏡頭，每一個環節，都是展現創意、活力與自信的舞台。

松柏園老人養護中心主任呂志忠表示，到大甲怎麼能少了大甲媽祖！今年特別將長者最熟悉的「大甲媽精神」搬進運動會，打造超有氣勢的「媽祖戰隊」。千里眼代表看準目標、勇往直前；順風耳代表聽見加油聲、戰力瞬間滿格；進香旗象徵整裝待發、準備出發，這套造型背後，蘊含長者參加運動會最真實的精神，不管幾歲，只要心中有信念，腳步就不會停，就像大甲媽祖遶境，一步步，不怕累。

孝愛仁家主任王淑君表示，今年運用白米袋製作創意服裝，讓原本完成任務的米袋，在長者的巧手與創意下，華麗變身成一件件獨一無二的「銀髮華服」。當米袋完成任務後轉變為造型素材，經設計製作再利用，融入環保精神，透過長者披掛穿上身，活力自信，重新賦予新生命。不只是環保再利用，是惜福、感恩與永續，更是生命力的展現。

茉莉園職能治療師黃資婷表示，茉莉園今年以經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為靈感，讓長者化身愛麗絲、白兔先生、紅心皇后與撲克牌士兵，一起跳進兔子洞，勇闖銀髮奇幻運動會！團隊運用垃圾袋、廢紙箱、色紙等回收素材，打造一個個經典角色，讓長者從造型發想、材料蒐集、製作到穿上服裝，都能親自參與。

今年「最佳造型獎」不只是比創意，更要比誰最有氣勢、誰最有故事、誰最能感動大家！30家參賽機構打造特色造型，也邀請長者親自站上鏡頭，搭配各機構的精神隊呼影片，展現最有活力的一面；即日起至10月14日中午12時止，可到永信社會福利基金會粉絲專頁，欣賞30家銀髮戰隊的創意造型，為心目中的最佳造型投票。

孝愛仁家長者運用米袋，製作出各式美麗服裝。圖／永信社會福利基金會提供
孝愛仁家長者運用米袋，製作出各式美麗服裝。圖／永信社會福利基金會提供

茉莉園長者運用尿布回收箱，打造愛莉絲夢遊仙記的造型。圖／永信社會福利基金會提供
茉莉園長者運用尿布回收箱，打造愛莉絲夢遊仙記的造型。圖／永信社會福利基金會提供

銀髮族 大甲媽祖

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