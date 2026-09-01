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公主遊輪撤出台市場…航港局：今年14艘掛靠不影響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
公主遊輪太陽公主號示意圖。圖／晴天旅遊提供
公主遊輪太陽公主號示意圖。圖／晴天旅遊提供

深耕基隆港13年的「公主遊輪」（Princess Cruises），宣布8月底起全面撤出台灣市場，繼疫情間撤除母港後，進一步關閉台灣子公司。

航港局副局長饒智平表示，公主遊輪從疫情期間不再經營台灣母港後，都改以掛靠形式造訪台灣。母港操作量較大、掛靠則比較零星。今年公主輪預計有14航次掛靠基隆港，接下來還有3航次，都不受影響。至於明年規畫，仍需視港務公司持續接洽確認。

饒智平指出，消費者接下來透過國外網站購買公主輪船票，將不是用國內消費者保護法。若因此衍生爭議，需直接與公主遊輪集團討論解決。

而目前以台灣作為母港的國際郵輪共有三家，包含歌詩達、地中海及麗星郵輪，皆是穩定運行狀態。只是公主遊輪撤出台灣，主要原因為何？有學者質疑，是因為台灣郵輪規範太嚴格，也難以吸引外國郵輪投資母港。

對此，饒智平回應，去年起港務機關針對以台灣為母港的郵輪公司推動「郵輪新制」，包含外籍郵輪來台經營必須透過船務代理、要遵循消保會訂定之應記載、不得記載事項，以及旅遊契約範本等進行銷售。掛靠郵輪不受此限，因此公主遊輪不在規範範圍。未來會兼顧消費者權益及郵輪商營運便利持續推動。

郵輪 航港局 市場

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