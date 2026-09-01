石崇良上任一周年再提健保改革 研議修法開放原廠藥「自付差額」

衛福部長石崇良去年九月一日上任，如今滿一周年，今天再拋健保改革議題，前原廠藥若已過專利期，有學名藥問世，目前健保給付價格一致，未來將研議修法，開放原廠藥「自付差額」，若民眾使用原廠藥，需要另外自付差額。

石崇良去年上任後曾力推補充保費改革，因各界反彈而暫緩。如今行政院已撥補健保基金600億元，石崇良今天表示，健保財務壓力稍獲紓解，但將持續推動健保改革。未來健保改革除了財務面，也將著重在藥品政策與供藥韌性，並研議修法，讓民眾在原廠藥與學名藥間有更多選擇。

但他指出，隨全球供應鏈面臨各項挑戰，強化藥品供應韌性相當重要，在地製造更是關鍵環節，因此未來會持續推動學名藥及生物相似性藥品政策。在推動學名藥、生物相似藥的同時，必須兼顧民眾的醫療需求與用藥選擇，因此衛福部將研議，是否針對原廠藥開放民眾「自付差額」，讓有需求的民眾可以選擇原廠藥。

石崇良說明，目前健保所有藥品給付均依健保規範辦理，並沒有「差額負擔」的制度，原則上是「給付全有、全無」，民眾則依規定負擔藥價總額的部分負擔。石崇良指出，這項制度目前在健保法上並無法源依據，若要開放，涉及健保法修法，衛福部後續將進一步研議相關方案。